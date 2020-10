Bella (66) werkte vijftig jaar bij ‘haar’ supermarkt: ‘Niet lullen maar vullen, zeg ik altijd’

Dankzij het ouderenuur­tje durft Adriaan (81) eindelijk weer de supermarkt in

11 oktober Twee uur per dag is de supermarkt ‘gereserveerd’ voor ouderen en kwetsbaren, om in alle rust boodschappen te doen. Bij supermarkt Plus in Meerkerk wordt er nog niet enorm veel gebruik van gemaakt, maar de bezoekers die er zijn, zijn er heel blij mee. ,,Normaal gaat mijn dochter, maar ik voel me nu veilig.’’