Bellende collega's grootste stoorzender in de kantoortuin

Twee derde van de werknemers in een open kantoorruimte wordt meerdere keren per dag afgeleid door omgevingsgeluiden. Dat blijkt uit een onderzoek door PanelWizard, in opdracht van Specsavers, onder 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in een kantooromgeving. Van mensen die in een afgezonderde ruimte werken, wordt slechts 37 procent meerdere keren per dag afgeleid.

De grootste boosdoener op de kantoorvloer zijn telefoongesprekken van collega’s: 75 procent van de respondenten geeft aan daar last van te hebben. Ook pratende collega’s (72 procent), rinkelende telefoons (66 procent), geluid van video’s die worden afgespeeld (54 procent) en ventilatoren (30 procent) worden als storend ervaren.

Productiviteit

En dat gaat, volgens de cijfers, weer ten koste van de productiviteit. 59 procent geeft namelijk aan productiever te zijn in een ruimte met weinig tot geen rumoer, 56 procent zegt minder fouten te maken in een rustige omgeving. Gevolgen zijn concentratieproblemen (51 procent), een onrustig gevoel (34 procent) en vermoeidheid (27 procent).

,,Het is verschrikkelijk als je geen rust kunt opzoeken”, weet Harold Coenders, directeur werkplekinnovatie bij Colliers International. Waarom we toch kantoortuinen hebben? ,,Het werk draait tegenwoordig steeds meer om samenwerking en het maken van afspraken. Je wordt weliswaar veel gestoord en verstoord – gemiddeld om de negen minuten, blijkt uit onderzoek - maar je pikt tegelijkertijd veel dingen op die je anders zou missen.”

Door dat het werk steeds meer gericht is op werken in teamverband en groepen, zijn ,,omgevingen die redelijk functioneerden, veranderd in lawaaibakken”, aldus Coenders. ,,In mijn ideale wereld heb je een plek waar je kunt samenwerken, maar zijn ook plekken waar je rust op kan zoeken en die zelfs nog stiller zijn dan de normale kantooromgeving.”

Verbetering

Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek heeft wel eens aangegeven bij de werkgever of collega’s dat ze overlast ervaren door de geluiden op de werkvloer. In 29 procent van de gevallen werd er iets aan gedaan, bij 45 procent van de klachten werd er geen actie ondernomen. Als er wel iets werd gedaan, ging het bijvoorbeeld om het verplaatsen van lawaaierige apparatuur, het inrichten van belruimtes en slim gebruik van stoffering.

Overigens was er recent ook een positief onderzoek over de kantoortuin. Een studie van de University of Arizona ontdekte dat personeel dat in een kantoortuin werkt, meer beweging heeft tijdens de werkdag. Een van de redenen? Als je op zoek gaat naar privacy, sta je even op van je bureau om een rustiger plek op te zoeken.