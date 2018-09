Hoogleraar: 'Multitasken leidt tot serieuze problemen'

Onderzoek in een rijsimulator heeft aangetoond dat telefoneren tijdens het rijden - ook al is het handsfree - zelfs tot meer ongelukken leidt dan rijden onder invloed van alcohol. Je aandacht wordt constant verplaatst van het telefoongesprek naar het verkeer en terug. Als je van de ene taak naar de andere taak switcht, lever je telkens wat tijd in om opnieuw op te starten en te focussen.



In sommige gevallen gaat het om slechts een milliseconde, maar tel al de keren dat jij van taak wisselt maar eens bij elkaar op. In het verkeer kan dit bijvoorbeeld leiden tot een vertraagde reactie of zelfs het totaal missen van belangrijke signalen. Uit eerder genoemd onderzoek kwam naar voren dat bestuurders die handsfree belden vaak niet eens doorhadden dat er een meisje tussen de auto’s overstak, terwijl de mensen onder invloed zich, ondanks hun vertraagde reactievermogen, nog wel konden herinneren welke kleur jas zij aan had.



Deze onderzoeken laten zien dat we de gevolgen van het switchen tussen taken niet moeten onderschatten. Een ander effect op lange termijn is dat mensen zich gaan aanpassen aan deze manier van handelen. Als je continu je aandacht switcht van het een naar het ander, gaan je hersenen op den duur steeds minder goed selecteren welke prikkels wel en niet relevant zijn voor die ene taak. Op die manier krijg je voortdurend nieuwe prikkels binnen en wordt je dwangmatig snel afgeleid.



Dit is een wekelijkse bijdrage van de Universiteit van Nederland.