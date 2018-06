Bernie Sanders in de bres voor uitgebuit personeel Disneyland

Bernie Sanders, senator van de staat Vermont en voormalig presidentskandidaat, trekt zich nu het lot van de parkmedewerkers aan. In een opiniestuk voor de Britse krant The Guardian beschrijft hij vandaag de verhalen van enkele van de 2000 Disney-medewerkers die onlangs protesteerden bij het park in Anaheim in Californië.

In oktober vorig jaar verscheen er al een rapport over de economische omstandigheden waarin de medewerkers van Disneyland verkeren. Anaheim is prijzig om in te wonen, maar hun lonen zijn de laatste jaren alleen maar gekort.

13,36 dollar

Het gemiddelde uurloon voor werknemers van de Amerikaanse Disney Resorts is van 2000 tot 2017 gedaald met 15 procent naar 13,36 dollar. Tachtig procent van het personeel verdient minder dan 12 dollar per uur en bijna driekwart van hen zegt niet genoeg te verdienen om iedere maand rond te komen.

Daar stopt de misère niet. Twee derde van de werknemers weet niet zeker of ze genoeg geld over zullen hebben voor eten. De helft vreest uit hun woning te worden gezet. Eén op de tien zegt in de afgelopen twee jaar dakloos te zijn geweest of geen eigen te hebben gehad om te slapen.

,,Rapporten en statistieken zijn één ding. Echte mensen horen beschrijven wat er gaande is in hun leven is iets anders'', schrijft Sanders. ,,De getuigenissen die we tijdens de rally hoorden van zes Disney-medewerkers waren onvoorstelbaar en hartverscheurend.''

Zo liet een vrouw weten dat haar grootouders elkaar hadden ontmoet tijdens het werk in Disneyland, er bleven en er een middeninkomen aan overhielden, maar dat zij nu geen geld heeft om haar 16-jarige dochter thuis te laten wonen of drie maaltijden per dag te eten.

Een andere vrouwelijke medewerker, een gediplomeerde make-up en -haarstylist, beschreef dat ze drieënhalve maand gedwongen in haar auto woonde, ondanks het feit dat ze 40 tot 60 uur in het park werkte. Inmiddels heeft ze woonruimte weten te vinden, maar op 2 uur rijden van Disneyland. De vrouw heeft amper genoeg geld om de benodigde benzine te betalen.

Sanders wijst erop dat Disney vorig jaar 9 biljoen dollar winst heeft gemaakt en hekelt de 'hebzucht' van het bedrijf. ,,Deze vorm van meedogenloos kapitalisme is niet het economische model dat we zouden moeten omarmen. We kunnen en moeten het beter doen.''