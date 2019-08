Bert (65) schrikt inbrekers af als jij op vakantie bent

Het is zomervakantie en de grote uittocht is begonnen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen blijven thuis, juist om te zorgen dat jij met een gerust hart op vakantie kunt. In deze serie vertellen ze over hun werk. Vandaag: Bert Versteeg (65), directeur van BBN Beveiliging.

Wie op vakantie gaat, laat – in de meeste gevallen – een leeg huis achter. Dat kan gepaard gaan met zorgen. Want wie schrikt eventuele inbrekers af of trekt aan de bel bij een stroomstoring? Bert Versteeg is 32 jaar geleden begonnen met zijn eigen beveiligingsdienst. In het begin deed hij alleen beveiligingswerk voor bedrijven, maar sinds een jaar of tien biedt hij ook service aan particulieren.

Inbrekers

,,Ik merk sinds een jaar of tien dat er meer vraag is vanuit particulieren. Mensen willen dat iemand hun woning controleert tijdens de vakantieperiodes, maar soms ook tijdens bruiloften en begrafenissen.’’ De zomervakantie blijkt een populaire periode voor inbrekers, bleek onlangs nog uit de Risicomonitor, samengesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. In de afgelopen vijf jaar was het aantal inbraakclaims vooral hoog in de maanden juli en augustus.

Of het aantal inbraken in de zomervakantie de oorzaak is van de groeiende vraag, weet Versteeg niet. Wel is deze periode voor hem een drukke tijd. ,,Mensen die bij ons aankloppen hebben niet altijd een inbraak meegemaakt. Het is eerder dat ze voorzichtig zijn en willen voorkomen in plaats van genezen.’’

Het bedrijf van Versteeg biedt ‘afwezigheidsservice’. Dat gebeurt hoofdzakelijk bij vrijstaande woningen. ,,Er is meer vraag vanuit die hoek, want vrijstaande woningen liggen vaak afgelegen. Stel je hebt een lekkage, dan hoeft niemand dat door te hebben als je geen buren hebt. Dat verschilt nogal van een straat met rijtjeswoningen. Daar houden de buren meestal een oogje in het zeil.’’

Quote We controle­ren tijdens een bezoek de buiten- en binnenkant van het huis op sporen van inbraak. Daarnaast zorgen we dat het huis bewoond lijkt Bert Versteeg

Eén huiscontrole per dag

Afwezigheidsservice betekent minimaal één huiscontrole per dag. ,,Dat doen we op onregelmatige tijdstippen, zodat het niet opvalt bij eventuele inbrekers. We controleren tijdens zo’n bezoek de buiten- en binnenkant van het huis op sporen van inbraak. Daarnaast zorgen we dat het huis bewoond lijkt. Dat doen we onder andere door de post uit het zicht te leggen en dingen te veranderen, zoals de verlichting en gordijnen.’’ Ook controleren de beveiligingsmedewerkers de technische installaties om eventuele stroomstoringen of lekkages te voorkomen. Voor één cliënt voert het team zelfs de koikarpers.

Het team van Versteeg is in deze periode overigens ook extra druk met de beveiliging van bouwplaatsen. ,,Tijdens de bouwvak wordt er weinig of niet meer gewerkt. Dan is er toch behoefte aan controle.’’ Zijn medewerkers surveilleren gedurende het hele jaar bij bedrijfspanden. ,,We doen voor veel bedrijven portiersdiensten; het openen en sluiten van het gebouw en alarmopvolging. Dat is avond- en nachtwerk en dat doe je alleen. Daar moet je tegen kunnen.”

Kosten

Versteeg heeft in 32 jaar een middelgroot beveiligingsbedrijf opgebouwd. ,,We horen niet tot de allergrootste, maar zijn zeker ook niet de kleinste.’’ Over de kosten van afwezigheidsservice wil Versteeg liever niet in details treden. Wel zegt hij: ,,Het is minder duur dan je verwacht. Zo’n controle duurt slechts een kwartier en daar betaal je voor.’’ Hij werkt samen met een aantal van zijn teamleden de zomervakantie door. In het najaar gaat hij zelf op vakantie.

Lees hier de vorige aflevering van de zomerserie terug: Secretaresse Anje (46) krijgt thuis 350 telefoontjes per dag

Zijn je collega’s op vakantie en mag jij het fort bewaken? Coach Charlotte van ‘t Wout heeft deze tips voor je: