Bertus kreeg een velletje postzegels, maar wat is normaal bij pensionering?

Na bijna vijftig jaar dienst bij PostNL ging Bertus Nossent met pensioen . Bij zijn afscheid kreeg hij een ingelijst velletje postzegels mee naar huis. Geen speech, geen handdruk. ‘Schandalig’, vonden veel mensen. Maar wat is eigenlijk gebruikelijk bij een afscheid of jubileum?

Een bos bloemen en een mooie speech. Een receptie op het werk of een diner met een beperkt gedeelte van de collega’s: bij een jubileum of afscheid na een lang dienstverband krijgen werknemers vaak iets mee naar huis ter waardering. Maar een verplichting voor de werkgever? Nee, dat is het niet. Een bonus op je loonstrookje bij langdurig dienstverband? Ook dat is niet verplicht, alléén als het in het cao staat vastgelegd.

In de cao is het enige dat vaak genoemd wordt een zogenaamde ‘jubileumgratificatie’. In het geval van PostNL staat in het cao vastgelegd dat je bij een 25-jarig jubileum een extra maandsalaris krijgt, bij 40 en 50 jaar anderhalf keer. Die financiële toeslag is bij een 25- en 40-jarig jubileum overigens onbelast - tot het maximale loon over een maand - , staat op de site van de Belastingdienst.

Mocht je een jubileum door arbeidsongeschiktheid of een reorganisatie niet halen, dan krijg je in sommige gevallen een 'proportionele gratificatie', een financieel extraatje, bijvoorbeeld als je werkt bij een gemeentelijke instelling. Maar ook dat is - als het niet in de cao vermeld staat - niet verplicht.

Goed afscheid nemen

Jubilea op de werkvloer komen hoe dan ook steeds minder vaak voor, zegt Jaap Paauwe, hoogleraar Organisatie en Personeel bij Tilburg University. ,,In de huidige arbeidsmarkt blijven minder mensen lang in een vast dienstverband werken." Mocht er wel een jubileum behaald worden of afscheid worden genomen, dan zijn er volgens de hoogleraar twee zaken om rekening mee te houden: het ambassadeurschap en de beleving van de werknemer. ,,Mensen die afscheid nemen – ongeacht of ze naar een andere werkgever gaan – zijn ambassadeurs van jouw bedrijf”, zegt Paauwe. ,,Daarom zou ik zorgen dat je altijd op een goede manier afscheid neemt van mensen, ze blijven reclame maken voor jouw bedrijf.”

Ook voor de werknemer is dat belangrijk, vindt Paauwe. ,,Ik zie te vaak voorkomen dat de laatste paar jaar van het werkzame leven niet altijd gelukkig verloopt. Als je gepensioneerd bent, heb je veel tijd om terug te kijken op je werkzame leven en de laatste indrukken blijven altijd beter hangen. Voorkom daarom dat je in een conflict belandt, ga niet weg in een boze bui en zorg dat je op een goede manier afscheid kunt nemen.” Paauwe: ,,Als assistenten op de universiteit na een jaar of twee afscheid nemen, geven we daarom altijd een toespraak, een klein cadeautje en soms nog gebak erbij.”

