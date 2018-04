Beste vakantiebaan ooit: ga met een vriend op reis voor 3.700 euro per maand

Video Je werk op je werk laten? Zó doe je dat

23 april Had je nou wel de laatste cijfers correct ingevuld? En die vergadering morgen, is iedereen daarvoor uitgenodigd? En hup, voor je het weet pak je je telefoon erbij en ‘check je het even’. Om een half uur later nog steeds op je mobiel te zitten. Wat zijn goede trucs om je werk op kantoor te laten? In de Succesminuut geeft Charlotte van 't Wout (carrièrecoach en onze columnist) je 3 tips.