‘Bestuursjaren, bijbaantjes en stages lijken de norm om te slagen in een carrière’

Studenten StartpakketNog even en dan breekt een nieuw schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘ Studenten Startpakket ’ probeert deze site je op weg te helpen met tips over werk, wonen, vervoer, tech, en koken & eten. Deze aflevering: hoe ga je om met stress?

Studenten zijn druk: naast het binnenhalen van studiepunten, zijn er vaak ook nog bijbaantjes of commissies. En dat kan leiden tot stress, of zelfs een burn-out. Een op de vier studenten heeft zelfs last van burn-outklachten. Dat bleek vorig jaar al uit een onderzoek van Hogeschool Windesheim onder 3134 studenten. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat prestatiedruk een belangrijke rol speelt.

Dat ziet ook voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, Kees Gillesse: ,,De arbeidsmarkt vraagt steeds meer van mensen. Daar worden studenten ook al mee geconfronteerd. Bestuursjaren, nuttige bijbaantjes en verschillende stages lijken tegenwoordig wel de norm en noodzakelijk om te slagen in een carrière."

Stressvol studentenleven

Maar, als je die burn-out klachten niet goed aanpakt, zou je daar later zo maar weer last van kunnen krijgen. Omdat de problemen niet bij de bron zijn aangepakt, kan dit problemen opleveren als studenten na hun studie aan een eerste baan beginnen. In deze fase van het leven loopt de druk namelijk vaak erg hoog op. Studenten hebben veel zorgen over de toekomst, over het vinden van de juiste baan, een koopwoning, het kunnen betalen van een hypotheek. ,,Het is echt een pressure cooker, de druk loopt op”, ziet Gillesse.

Ook drukt het sociale leenstelsel zijn stempel op het welzijn van studenten. Uit een enquête van het ISO onder 563 hbo- en wo-studenten bleek dat 73 procent van de studenten die geld leent, druk of klachten ervaart. 40 procent is emotioneel uitgeput en een op de vijf is bezorgd over het krijgen van een burn-out. Gillesse: ,,Concrete tips om een burn-out te voorkomen zijn belangrijk, maar we moeten ook wat doen aan de oorzaken. De bal ligt daarvoor bij het ministerie, bij de politiek en de onderwijsinstellingen.”

Quote We zien dat het aantal studenten met stressgere­la­teer­de problemen toeneemt en dat de wachtlijs­ten bij de studenten­psy­cho­loog langer worden Kees Gillesse, Voorzitter van Interstedelijk Studenten Overleg

Uit de roulatie

,,Het studentenbestaan is altijd al druk en stressvol geweest maar we zien echt dat het aantal studenten met stressgerelateerde problemen toeneemt en dat de wachtlijsten bij de studentenpsycholoog langer worden”, aldus Gillesse. Een burn-out ligt op de loer voor veel studenten. ,,Studiestress komt veel voor bij studenten en dat kan erg vervelend zijn. Maar een burn-out is wel even wat anders, dan kun je niet meer studeren. Je bent dan echt wel een tijdje uit de roulatie", licht psycholoog Thijs Launspach toe.

Dat beaamt ook Gillesse: ,,Een burn-out is een aanslag op het lichaam en heeft een grote impact op het leven van studenten.” Wie in een burn-out terechtkomt, moet hulp zoeken en het leven op een lager pitje zetten. Launspach: ,,Ga op zoek naar de juiste begeleiding via de huisarts, praktijkondersteuner of studentenpsycholoog en rust goed uit. Je bent over je grenzen heengegaan en het stresssysteem heeft tijd nodig om te herstellen. Pas als je helemaal bent hersteld, kun je de dingen weer gaan oppakken.”

Tips voor het voorkomen van een burn-out



Psycholoog Thijs Launspach heeft tips voor studenten die ondanks de prestatiedruk en de zorgen over financiën en toekomst graag tijdens hun studie overeind willen blijven.



1. Blijf gezond

Zorg ervoor dat je gezond blijft leven, ook al heb je het druk en ervaar je stress. Dat betekent dus: slaap genoeg, eet gezond en zorg voor voldoende lichamelijke beweging.



2. Leer plannen

Studenten die het beste kunnen plannen, zijn het relaxed. Dat ziet Launspach ook bij zijn eigen studenten. Goede planners zijn beter in staat om hun werk te verdelen en weten ook dat ze alles op tijd afkrijgen.



3. Falen mag

Het is niet erg om af en toe een tentamen te verprutsen. Een onvoldoende is niet het einde van de wereld, aldus Launspach. Je hoeft het niet per se perfect te doen.



4. Neem de tijd

In je eerst studiejaar ben je nog erg bezig om het studeren onder de knie te krijgen. Laat je daardoor niet afschrikken en neem de tijd om je dit systeem eigen te maken. Het komt goed.



5. Leer jezelf kennen

Gebruik je studietijd ook om jezelf beter te leren kennen. Ontdekt waar je motivatie ligt, waar je energie uithaalt en waar je grenzen liggen.



6. Stel prioriteiten

Wil je echt volledig voor je studie gaan? Geef daar dan ook echt de prioriteit aan. Heb je een bijbaan? Zorg ervoor dat je studie altijd voor gaat.



7. Ontplooi jezelf

Ontwikkel jezelf en probeer niet alleen kennis op te doen uit studieboeken. Ontdek wat er nog meer is en wees geen passieve consument van het onderwijs. Dan krijg je vanzelf meer energie van het studeren en ervaar je minder stress.