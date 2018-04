Bier testen en beter maken? Dan is deze baan iets voor jou

Wat houdt de functie in?

In Lieshout staat een laboratorium waar zo’n twintig laboranten en analisten namens Bavaria de kwaliteit van de grondstoffen, het bier en de frisdranken in de gaten houden en zorgen dat jouw drankje smaakt zoals het hoort te smaken. Als manager kwaliteitscontrole zorg je dat alle processen rondom de kwaliteitscontrole op de juiste manier verlopen en stuur je samen met de hoofdanalisten het kwaliteitsteam aan.

Mocht je denken dat dat eentonig of saai is, dan heb je het mis, vertelt Mark Raijmakers, recruitment manager bij de Brabantse bierbrouwerij. ,,We hebben meer dan honderd verschillende soorten bier en frisdrank. Dat zijn allemaal net weer andere test- en brouwprocessen, daarnaast zijn er veel verschillende soorten verpakkingen: blikwerk, flessen en daarbinnen zijn er ook weer varianten.” Kortom: je bent met behoorlijk veel verschillende producten en specificaties bezig, aldus Raijmakers.

Wat voor mensen zoeken ze?

Als manager kwaliteitscontrole weet je precies hoe de levensmiddelentechnologie werkt, staat veiligheid en voedselkwaliteit hoog op de radar. ,,Het is heel belangrijk dat de kwaliteit altijd goed is en niet afwijkt van de standaard. Het is gevoelige materie en bij deze functie vervul je een ontzettend belangrijke spilfunctie daarin.”

Quote Soms moet je ook durven zeggen: tot hier en niet verder Mark Raijmakers

,,We zijn een ondernemende organisatie”, zegt Raijmakers. ,,Als we de kans zien om iets nieuws te doen, springen we daarin. Dat betekent dat je als manager een stevige persoonlijkheid moet hebben. Soms moet je ook durven zeggen: tot hier en niet verder. De kwaliteit moet gegarandeerd blijven.” Dat betekent tegelijkertijd, vervolgt hij, dat ze niet op zoek zijn naar een ‘zwart-wit-kijker’: ,,Je kan als een hork voor het productieproces gaan liggen bij een kwaliteitsissue, maar dan jaag je mensen tegen je in het harnas. We zoeken iemand die iets genuanceerder kan brengen en mensen meekrijgt in zijn of haar gedachtegoed.”

Daarnaast moet je ook in het bezit zijn van een afgeronde hbo of wo-opleiding en over minimaal vijf jaar werkervaring beschikken.

Wat krijg je daarvoor?

Tegenover de verantwoordelijkheden staat een goed salaris: tussen de 53.000 en 91.000 euro op jaarbasis. Bovendien staat persoonlijke ontwikkeling bij Bavaria hoog in het vaandel en zijn er mogelijkheden om door te groeien. ,,We hebben een eigen leerplatform: Bavaria Academy. Daar bieden we algemene opleidingen voor alle medewerkers, maar ook functie specifieke cursussen. We groeien hard als organisatie, we veranderen en ondernemen veel. We zeggen altijd: we willen de consument een passend biertje bieden, maar onze medewerkers ook een rol die bij ze past.”

Nog andere bijzonderheden?

Als kwaliteitsmanager ben je op het laboratorium óók verantwoordelijk voor de zogenaamde 'taste panels'. Daar worden nieuwe bieren, frisdranken en andere concepten uitgeprobeerd en getest. Dat betekent dat je ook met regelmaat de producten mag testen. Wie wil dat nou niet?

Bij je sollicitatie worden je smaakpapillen overigens niet getest, lacht Raijmakers. ,,We komen echt niet met een koekjes aan om te testen of je de ingrediënten herkent. Als jij de nieuwe manager wordt, krijg je een training om te léren proeven.” Als je van bier houdt, scheelt dat natuurlijk, maar een vereiste is het niet.