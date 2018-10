Bij deze bedrijfskantines is er geen vlees te krijgen vandaag

Wakker Dier organiseert de actie dit jaar voor de achtste keer. Zestig bedrijven met meer dan 300.000 werknemers laten het vlees een dag links liggen. ,,Een absoluut record. Heel bijzonder om te zien dat zoveel bedrijven oog hebben voor dierenwelzijn'', zo zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Bedrijven die meedoen zijn onder meer Bol.com, Coca-Cola in Nederland, CZ, Ecomare, Eneco, gemeente Utrecht, KLM en Paradiso.

Hoeveel dieren dat scheelt, als 300.000 werknemers 's middags geen kroket of broodje ham eten, weet Wakker Dier niet. Wel dat op een normale dag in Nederland zo'n 500.000 dieren op ons bord belanden.

Tussen de bedrijven zitten kleine en grote organisaties. Het grondpersoneel van KLM in Nederland krijgt morgen een keur aan vegetarische gerechten voorgeschoteld. ,,Op het menu in onze bedrijfsrestaurants staan normaal gesproken al een of twee vegetarische opties, maar nu worden dat er meer'', zegt Robbert Veldhuizen van de luchtvaartmaatschappij. ,,Als bedrijf doen we al veel met duurzaamheid. We proberen bijvoorbeeld ook op een duurzame manier ons afval te verwerken. Dierenwelzijn is voor ons ook belangrijk. We serveren aan boord van onze vliegtuigen bijvoorbeeld alleen kip en eieren met 1 ster van het Beter Leven-kenmerk.''

Bietenburger

Volgens Renate van der Linde van Sodexo, dat de catering in honderden bedrijfsrestaurants in Nederland verzorgt en ook bij KLM, is de overstap van vlees naar vega niet heel ingewikkeld uit te voeren. ,,We gaan als bedrijf al zoveel mogelijk mee met nieuwe ontwikkelingen en trends. De bietenburger is daar een voorbeeld van. Wat betreft vegetarische maaltijden zagen we een aantal jaar geleden nog dat het van ondergeschikt belang was. Nu is vegetarisch meer standaard geworden. Er zijn verschillende beweegredenen om geen of minder vlees te eten en die groepen bedien je ook. Denk aan de flexitariër. Mensen verwachten vegetarisch al als vast onderdeel op het menu. We proberen ook inspirerende gerechten te bieden waardoor de vegetarische optie aantrekkelijk wordt.''

KLM-grondpersoneel dat toch snakt naar een plakje worst op de boterham hoeft overigens niet te wanhopen. De bedrijfsrestaurants doen het vlees niet helemaal in de ban. Veldhuizen: ,,De producten in het vaste assortiment met vlees blijven verkrijgbaar.'' De gerechten die de keuken maakt, zijn wel vegetarisch.

Uitzondering

Het Amsterdamse Paradiso gaat vandaag wel helemaal vega. ,,We doen al enkele jaren mee met deze dag. Als bedrijf zijn we veel bezig met maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid en dit initiatief past daarbij'', verklaart Jurry Oortwijn van het poppodium. Waar de vegetarische optie bij de meeste bedrijven de uitzondering is, is dat bij Paradiso eerder andersom. ,,In de soep en salades zit sowieso nooit vlees of vis en op het dagmenu staat eigenlijk altijd maar een keuze met vlees of vis.''

Een geheel vleesloze dag is er voor de ongeveer 150 medewerkers ook niet zo bijzonder. ,,Veel van onze werknemers zijn bewust met eten bezig en zijn vegetariër of veganist. Iedere maandag hebben we met het bedrijf ook al een 'Meatless Monday', waarbij we eigenlijk hetzelfde doen als met Eet Geen Dierendag.''

Quote Als er een dag geen vlees is, is daar vaak gewoon begrip voor Jurry Oortwijn, Paradiso

Op zulke dagen eten de artiesten ook vleesloos mee. ,,Je merkt de laatste tijd sowieso dat zij zelf al vragen om vegetarische opties. Als er een dag geen vlees is, is daar vaak gewoon begrip voor. Het is in al die jaren maar één keer voorgekomen dat een artiest het er niet mee eens was. Dat waren Amerikanen uit Texas en die stelden iets van vlees op het menu wel heel erg op prijs. Toen hebben we daar maar een uitzondering voor gemaakt.''

Bewustwording

De keuken van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk bereidt vandaag voor het eerst een volledig vegetarisch menu, voor zowel personeel als patiënt ,,We spelen vaker in op speciale dagen en evenementen, zoals het WK voetbal. Op 4 oktober, Dierendag, leek dit ons een goed idee'', zegt chef-kok Marcel Schumacher. ,,We hopen er bewustwording mee te stimuleren. Dat mensen erbij stilstaan wat het eten van vlees doet, ook voor het milieu. En we willen laten zien dat eten zonder vlees goed, gezond en lekker kan zijn.''

Een menu zonder vlees heeft wel wat nadelen voor de keukenbrigade. ,,In de bereiding is het koken met de producten soms lastiger. Het vergt iets meer tijd. Maar als ziekenhuiskeuken hebben we al de kennis om ons aan te passen. Dat doen we al als iemand een speciaal dieet moet volgen. Alles wat we koken kan eventueel ook vegetarisch gemaakt worden. Je ziet wel dat het tijdsbeeld hierin is veranderd. Mensen vragen veel eerder naar andere opties.''

Schumacher verwacht dat Eet Geen Dierendag een succes wordt. ,,We promoten het al een week met posters. Het staat ook op ons intranet. Ik heb al veel positieve reacties gehad. Ik denk dat het wel goed gaat lopen. Misschien dat mensen hierna zelfs wel meer gaan vragen om vegetarisch.''