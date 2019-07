Bij deze bedrijven is het vandaag te warm om te werken

‘In de keuken kun je er nog tien graden bij optellen’

Taverne Paulus in Hilvarenbeek houdt vandaag en morgen de deuren gesloten. De temperatuur in de kleine keuken van de horecazaak loopt namelijk zo hoog op, dat het er voor het personeel bijna niet uit te houden is. ,,Het is gewoon te warm”, zo verklaart eigenaar Freek Huijbregts het opmerkelijke besluit om de zaak twee dagen te sluiten. ,,Het wordt buiten 40 graden, maar in de keuken kun je daar nog wel 10 graden bij optellen door alle machines die daar staan te draaien. Dan kun je nog wel de bedrijfskleding aanpassen, maar op een gegeven moment houdt het gewoon op en moet je een keuze maken.”

‘Omstandigheden zo extreem’

Vanaf 12 uur vandaag en morgen mogen de circa 475 werknemers van Groen Xtra in Tilburg ‘betaald naar huis’. ,,De omstandigheden zijn zo extreem dat we ze gewoon wegsturen”, zegt manager Karel van Remunt. Groen Xtra voert in delen van Tilburg en de regio beheer en onderhoud uit in de openbare ruimte. Werken in de plantsoenen valt daar onder, maar ook het schoonhouden van het kermisgebied. Bij hitte hebben uitvoerders altijd al de ruimte de werktijden van hun ploegen aan te passen. Een uur eerder beginnen is dan meestal de praktijk. Of korter werken en de gemiste uren later inhalen.

Heet kasteel, personeel vrij

Voor de tweede keer dit jaar blijft Museum Kasteel Wijchen deze week dicht vanwege de hitte. Woensdag tot en met vrijdag is het niet verantwoord mensen in het warme museum te laten werken of ontvangen, vindt de directie. De instelling is gevestigd op de bovenverdieping van het historische kasteel, die slecht wordt gekoeld. De temperatuur stijgt er soms tot boven de 40 graden Celsius.

Vuilnismannen beginnen eerder

Onder andere afvalverwerker ACV Groep uit Ede begint deze week om 07.00 uur ’s ochtends met het ophalen van huisvuil. Aanleiding voor de gewijzigde tijd is de voorspelde hitte. ,,In verband met de extreme temperaturen van deze week, starten wij de rest van deze week vroeger op de dag met het inzamelen van het afval”, aldus een woordvoerder van ACV. ,,Op die manier hoeven onze collega’s iets minder lang in de extreme hitte te werken.” Ook in Den Haag wordt het vuilnis deze week eerder opgehaald; volgens afvalverwerker Avalex bemoeilijkt de hittegolf het uitvoeren van zwaar werk.

