Bij dit Amerikaanse bedrijf doen ze niet aan solliciteren

Geen cv of motivatiebrief, geen gesprekken en zelfs geen achtergrondcheck: bij Greyston Bakery - dat onder meer de brownies maakt die gebruikt worden in Ben & Jerry’s-ijs - doen ze daar simpelweg niet aan. Iedereen die geïnteresseerd is, kan bij het bedrijf komen werken. Het enige dat geïnteresseerden hoeven te doen, is naar de bakkerij te komen en hun gegevens in te vullen op een lijst. Dan moeten ze geduld hebben. Als er een plek vrijkomt, krijgen ze een telefoontje dat ze aan het werk mogen.

De sollicitatieprocedure, of eerder het gebrek daaraan, is ontstaan uit het idealisme van oprichter Bernie Glassman, zo meldt magazine Fast Company. De zenboeddhist vond dat een winstgevend bedrijf ook ethisch kon zijn. Het idee is dat iemand die je een baan geeft ook graag aan het werk wil. Benodigde vaardigheden worden opgedaan terwijl hij of zij werkt. De slogan van het bedrijf is dan ook ‘We nemen geen mensen aan om brownies te bakken, we bakken brownies om mensen aan te kunnen nemen.’

Ex-gedetineerden

Greyston biedt zo kansen aan werknemers die elders moeilijk aan de bak komen, zoals ex-gedetineerden. Ongeveer 65 miljoen Amerikanen hebben een strafblad, maar volgens onderzoek van het Bureau of Justice is slechts 12,8 procent van de werkgevers bereid iemand met een crimineel verleden aan te nemen.

,,Je geeft mensen die anders niet aan werk komen de kans om hun leven te veranderen’’, zegt CEO Mike Brady tegen New York Business Journal. ,,Het gevoel van waardigheid dat je krijgt van werken is iets dat velen van ons voor lief nemen. Niet iedereen in ons land is in staat werk te vinden en bij te dragen aan de economie.’’

Alle nieuwe werknemers beginnen als leerling-bakker. Na een traject van 10 maanden kunnen ze beslissen of ze verder willen. Ongeveer de helft stroomt daarna door naar de posities voor een minimumloon, waarbij ze onder meer de mixmachine in de gaten houden en brownies op maat snijden en verpakken. Vanaf daar kunnen ze opklimmen binnen het bedrijf en hogere salarissen verdienen. Kunde of kennis die werknemers missen, wordt door Greyston aangevuld. Medewerkers krijgen extra trainingen of worden geholpen bij het alsnog behalen van hun middelbare schooldiploma.

De alternatieve manier van mensen aannemen is niet alleen voordelig voor het personeel. Een typische sollicitatieprocedure met achtergrondchecks en drugtests kost al snel 4500 dollar per nieuwe werknemer. Greyston gebruikt dat geld om hogere lonen te kunnen betalen. En waar de doorloop van personeel bij andere soortgelijke bedrijven schommelt tussen de 30 en 70 procent per jaar, heeft Greyston berekend dat bij hen slechts 12 procent van de werknemers vertrekt en vervangen moet worden.

De bakkerij ziet graag dat anderen hun voorbeeld volgen. In Yonkers heeft Greyston een speciaal centrum gebouwd waar andere bedrijven kennis kunnen opdoen met de voordelen van hun methode, die ze hebben geregistreerd als handelsmerk onder de naam ‘Open Hiring’. Greyston laat er zien hoe de aannameprocedure in te passen is binnen andere organisaties en biedt doorlopende hulp. Bedrijven als de Amerikaanse tak van Unilever hebben zich al bij het initiatief geschaard.