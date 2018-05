Bij dit bedrijf krijgen kersverse vaders acht weken vrij

Het ouderschapsverlof voor partners is in Nederland geen vetpot. Twee wettelijke vrije dagen krijgen zij na de geboorte van hun kind. Bij gezondheidszorgbedrijf Janssen doen ze daar een flinke schep bovenop. Nieuwe vaders krijgen er 8 weken verlof.

Met twee wettelijke verlofdagen komen partners er in Nederland relatief bekaaid vanaf. Het gemiddelde binnen de Europese Unie is namelijk 12,5 dagen. Het kabinet heeft plannen om partners vijf dagen verlof met volledige doorbetaling te geven en daarna vijf weken waarin zij 70 procent van het loon krijgen doorbetaald.

Bij Janssen zijn partners nu al beter af. Ze krijgen er acht weken ouderschapsverlof dat zij binnen een jaar na de geboorte op kunnen nemen. ,,Medewerkers kunnen kiezen hoe ze dat indelen. Ze kunnen de 8 weken achter elkaar opnemen of in delen opsplitsen’’, zegt Henri van Drunen, general manager bij de locatie Janssen Biologics in Leiden, waar twaalfhonderd personeelsleden werken aan geneesmiddelen voor de immunologie en oncologie.

Janssen maakt onderdeel uit van multinational Johnson & Johnson, dat de acht weken partnerverlof voor alle werknemers invoerde. Vanaf 1 januari van dit jaar ging de regeling wereldwijd in. ,,Dus ook in landen waar de Nederlandse situatie bij wijze van spreken al ruim zou zijn’’, stelt van Drunen.

Goede werk-privébalans

De verlofregeling past binnen de bredere filosofie van het bedrijf, die de gezondheid van werknemers voorop plaatst. Moeders krijgen er overigens 20 weken verlof in plaats van de in Nederland wettelijk vastgestelde 16 weken. ,,Dat zorgen voor medewerkers komt op meerdere manieren tot stand. De fysieke gezondheid is belangrijk – we bieden bijvoorbeeld beweegprogramma’s aan en hebben gratis fruit bij alle vestigingen – maar ook de mentale gezondheid is van belang. Je moet ervoor zorgen dat werknemers een goede werk-privébalans kunnen houden. De uitgebreide verlofregeling voor partners past daar ook in.’’

Het extra verlof is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde, maar niet bedoeld om kandidaten te lokken. Van Drunen: ,,Het helpt om ons te onderscheiden op de arbeidsmarkt, maar dat is zeker niet de primaire drijfveer. We bieden dit aan omdat dit het juiste is.’’

Projectspecialist Maarten Janssen is één van de partners die inmiddels gebruik heeft gemaakt van de verlofregeling. Na de geboorte van zijn dochtertje Gloria was hij vier weken vrij. De andere vier weken gaat hij opnemen in september, als zijn vrouw weer aan het werk moet.

Niet voorbereid

,,Ongelooflijk hoeveel er na de geboorte op je af komt. Hoe vaak je ook hoort hoe anders het leven zal worden, nog ben je niet voorbereid op wat je te wachten staat. Je moet de rol van vader leren kennen en de moeder kunnen ondersteunen. Daar had ik nu de tijd voor. Mede door het verlof heb ik het ervaren als een mooie periode.’’

Hij prijst zich gelukkig met zijn lange verlof. ,,Van vrienden en familieleden hoor ik dat dat bij andere bedrijven toch anders is geregeld. Ik zie dat die periode na de geboorte bij hen daardoor hectischer verloopt. Ze zeggen vaak dat ze niet van deze tijd hebben kunnen genieten.’’

Maar niet alleen de extra dagen doen er voor Janssen toe. ,,Het is ook de flexibiliteit waarmee alles in te delen is. Je kan ervoor kiezen alles achter elkaar op te nemen of het, zoals ik, in delen te doen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het feit dat je een nieuwe ouder bent. In overleg met mijn leidinggevende kan ik bijvoorbeeld ook eerder weg als ik de baby op moet halen en dan ’s avonds mijn werk weer oppakken, daar ben ik heel blij mee.’’

Hij bereidt zich intussen voor op het tweede deel van zijn verlof. ,,Dan is mijn dochtertje een half jaar oud. Mijn omgeving waarschuwt me al, daar zal je je handen aan vol hebben. Ook is haar moeder dan aan het werk, dus moet ik het alleen doen. Ik denk dat augustus een trainingsmaand wordt…’’