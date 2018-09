Bij dit bedrijf mag je legitiem hacken, voor 3000-4000 euro per maand

Het leukste aan de functie van ethical hacker? De grenzen opzoeken van wat je kunt doen. ,,Eigenlijk zijn het puzzeltjes om te kijken hoe ver je kunt gaan en te testen of je bij data kunt komen waar je niet bij mag komen.” Dat zegt Pascal Peetoom. En hij kan het weten, want dit was zijn rol de afgelopen jaren bij Randstad Groep. Nu heeft hij een andere uitdaging gevonden en zoekt zijn werkgever een vervanger op zijn plek.

Peetoom: ,,Het is een grappig spanningsveld. Het liefst wil je niets vinden, want dat betekent dat alles goed werkt, maar aan de andere kant is het juist je werk om dingen te vinden en te proberen iets naar boven te halen wat niet klopt”, legt hij enthousiast uit. Ook komen er af en toe tips binnen van hackers die – met een goede intentie – het team van Randstad wijzen op kwetsbaarheden.

,,Elke twee weken bepalen we welke zaken we gaan oppakken”, legt Peetoom uit. ,,Daarbij houden we altijd rekening met het feit dat er onvoorziene zaken tussendoor kunnen komen.” Het team waar je als ethical hacker onderdeel van uit maakt, is niet groot. Een ‘security officer’ en daarnaast nog een of twee andere collega’s-hackers. Desondanks heb je veel contact met de rest van de afdeling. ,,We hebben een adviserende rol naar collega’s die systemen ontwikkelen, geven demonstraties, presentaties en creëren bewustzijn over de risico’s. Zo wordt het een samenspel.”

Ervaring

Handig voor de baan van ethical hacker is het al je al IT-kennis op zak hebt, denkt Peetoom. ,,Juist omdat het een combinatie is van verschillende dingen, is het handig om te weten wat er plaatsvindt en systemen werken. Je hoeft niet alles van de hoed en rand te weten, als je denkt dat er iets niet klopt en dat bij een netwerk-engineer kunt aangeven, ben je al een heel eind.”

Om dat te kunnen is minimaal een jaar ervaring in een soortgelijke functie vereist. Bovendien vraagt Randstad om diploma’s: je moet namelijk een ‘certified ethical hacker’ zijn, of een soortgelijke certificering bezitten.

Als je wordt aangenomen, krijg je er wel wat voor terug. Natuurlijk een mooie baan, want ‘het is echt een prachtig mooi vak’, aldus Peetoom, maar ook een bruto maandsalaris van tussen de 3000 en 4000 euro, 25 vakantiedagen en op het kantoor in Amsterdam is een ‘koffiebar om even met collega’s te ontspannen’. Ook is er een maandelijks budget waarmee je kunt kiezen tussen vrije tijd of geld voor een fiets, tablet, sportabonnement of opleiding.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.