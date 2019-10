Bij dit bedrijf uit Maassluis kunnen mensen zichzelf aannemen

Volledig scherm Stijn van den Berg nam zichzelf aan. © Privéarchief ,,Wij gaan je niet aannemen”, zeiden de eigenaren van Keytoe tegen Stijn van den Berg (23) nadat hij aangaf dat hij graag bij het marketingbedrijf aan de slag wilde. ,,Dat moet je zelf doen.” Een onverwachte wending van het gesprek voor de voormalig stagiair. ,,Ik ging een beetje in verwarring naar huis en moest er wel even over nadenken. Hoe ga ik dat dan doen? Het takenpakket was niet helemaal duidelijk, want er stond geen vacature open. Ik wist ook niet hoeveel dagen ik zou kunnen vullen en wat ik zou opbrengen.”



Het is niet voor het eerst dat Keytoe op een spraakmakende manier invulling geeft aan het HR-beleid. Eerder konden collega’s elkaars salaris bepalen met behulp van een app en vorig jaar haalden ze het nieuws met een zelfsturende ontslagronde waar met post-its werd bepaald wie er kon vertrekken. Bedenker Lennard Toma: ,,Waarom zouden wij moeten bepalen wat iemand moet verdienen? Waarom zou hij of zij dat niet zelf kunnen? Het laat meteen zien of iemand assertief genoeg is om de stap te zetten en zichzelf een contract te geven.”

Vooralsnog kunnen mensen zichzelf alleen aannemen bij Keytoe-Y, een spin-offbedrijf van het grotere Keytoe (circa 45 werknemers). Toma denkt dat zijn nieuwste uitvinding te experimenteel is voor het moederbedrijf. ,,Elkaars salaris bepalen, is al heel wat. We willen dat onze vorm van personeelsbeleid meer de norm dan de uitzondering wordt en zo andere bedrijven helpen meer verantwoordelijkheid bij mensen neer te leggen.”

Minimumloon

Waar Toma helemaal niets van begreep, was het salaris dat nieuwe aanwinst Van den Berg zichzelf gaf. ,,Het minimumloon! Hij had alles kunnen krijgen en dan kiest hij hiervoor.” Voor Van den Berg zelf was het heel logisch. ,,Ik kreeg de inloggegevens van de bank en ben gaan rekenen hoeveel geld ik nodig had en hoeveel dagen ik zou willen werken. Ik kon wel vijf dagen gaan werken, maar ik wist niet of er voldoende werk was. Dan loopt dat vrij snel spaak.” Hij koos voor 1259 euro per maand, voor 24 uur. ,,Het was een moreel dingetje. Ik wil mezelf terugverdienen en zeker weten dat het werk dat ik doe ook wat oplevert.”

Om zijn eigen salaris te kunnen bepalen, kreeg hij, net als alle andere mensen bij het bedrijf, volledig zicht op alle rekeningen. ,,Hij moest de budgetten kunnen bekijken, weten hoeveel geld we op de rekening hebben. Hij weet ook hoeveel wij verdienen. Er is transparantie nodig om dit te kunnen doen”, aldus Toma. Zijn ze niet bang dat er nu veel te veel mensen op het bedrijf afkomen? ,,Als er geen geld op de rekening staat, kun je jezelf ook geen salaris geven. Je moet hopen of weten dat je als werknemer – of als bedrijf – genoeg geld in het laatje brengt. Dat durven veel mensen niet aan. Mensen zichzelf laten aannemen is eigenlijk risicovol zonder risicovol te zijn.”

Salarisverhoging

Van den Berg kan zijn salaris verhogen wanneer hij wil. ,,Ik ben nu iets meer dan een maand bezig en zie dat ik steeds meer invulling kan geven aan dat wat er moet gebeuren, het opzetten van een soort broedplaats voor het delen van kennis. Binnen nu en een paar maanden geef ik mezelf misschien wel een loonsverhoging”, zegt hij. Nog niet in geld, maar in eerste instantie in uren. Toch brengt het een groot verantwoordelijkheidsgevoel mee. ,,Je moet jezelf wel waarmaken en laten zien wat je kunt betekenen. Die druk voel ik, maar niet in negatieve zin.”

Naast Van den Berg is er onlangs ook een stagiaire begonnen die haar eigen contract kon opstellen. Ze had geen flauw idee welk salaris ze zichzelf moest geven, vertelt Toma. ,,Ze is gaan navragen wat mensen om haar heen kregen. Soms weleens duizend euro, of honderd. Ze kreeg toegang tot de rekening en kwam uiteindelijk uit op 375 euro per maand.” En wat nou als ze zichzelf niets betalen, of veel te weinig. ,,We houden ons natuurlijk aan de wet”, zegt Toma. ,,En als iemand iets nodig heeft, kunnen we van advies voorzien. We letten wel op en zorgen dat het goed gaat. En dat ze op vakantie gaan als ze chagrijnig worden.”

En Van den Berg zelf? Overtuigt hij nu al zijn vrienden om ook zichzelf aan te nemen? ,,Je moet wel goed bij het bedrijf passen. Je moet voor jezelf durven opkomen en stevig in je schoenen staan. Als mensen vinden dat ze daarbij passen, moeten ze zichzelf aannemen. Het is het stukje ondernemerschap in jezelf.” Hij heeft zichzelf overigens een half jaar proeftijd gegeven. ,,Na een half jaar kunnen we kijken hoe het gaat en hoe het bevalt.

