Bij dit bedrijf werken ze 5 uur maar krijgen ze er 8 uitbetaald

Vind jij de werkdag ook zo onnodig lang? De directeur van een Duits IT-bedrijf is het met je eens. Hij voerde onlangs een 25-urige werkweek in.

Vijf uur werken per dag in plaats van acht, en toch voltijd betaald krijgen? Voor velen een sprookje, maar werkelijkheid voor de 12 werknemers van het bedrijf Rheingans Digital Enabler in het Duitse Bielefeld. Afgelopen oktober besloot directeur Lasse Rheingans (37) er een 25-urige werkweek in te voeren.

Rheingans (37) kwam door zijn eigen ervaringen op het idee. Omdat hij kinderen heeft en een vrouw die ook werkt, besloot hij enige jaren geleden twee middagen in de week vrij te nemen. ,,Ik kon in vijf uur veel gedaan krijgen en had ook nog vrije tijd over,’’ verklaart Rheingans in het Duitse dagblad Neue Westfälische, dat als eerste berichtte over zijn opmerkelijke koerswijziging.

,,Gedurende een normale kantoordag wordt er veel tijd verspild. Als je planmatig en efficiënt werkt, is het ook mogelijk je taken te voltooien in vijf uur,’’ verklaart Rheingans tegenover de Duitse krant Bild.

De werknemers van Rheingans Digital Enabler, dat bedrijven helpt hun onderneming te digitaliseren, krijgen niet alleen voor voltijd betaald, ze krijgen ook nog hetzelfde aantal vakantiedagen als voor de overstap. Het enige dat veranderd is, is dat ze achter hun bureaus zitten van 8.00 tot 13.00 uur. Lanterfanten is er niet bij. Onder werktijd is het weliswaar niet verboden om privé een telefoontje te plegen, even op internet te surfen of een lange koffiepauze te houden, maar het wordt niet op prijs gesteld.

Werken onder het motto ‘kort maar krachtig’ heeft volgens Rheingans ook nog andere voordelen. ’s Middags hebben werknemers nu tijd voor hun familie, of voor een sport of hobby. ,,Dat vermindert stress en zorgt ervoor dat er tijdens het werk minder fouten gemaakt worden uit slordigheid. En in je vrije tijd krijg je ook vaak nieuwe ideeën.’’

En wat vinden de klanten ervan dat er maar tot 13.00 uur gewerkt wordt? Tot nu toe zijn alle opdrachten op tijd voltooid. Dat na 13.00 uur niemand meer de telefoon opneemt, nemen de klanten voor lief. ,,Voor echte noodgevallen hebben we een mobiel noodnummer.’’