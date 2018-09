Bij dit Britse bedrijf mag iedereen kiezen wat ze verdienen, en dat is een succes

Ieder salaris wordt vervolgens gepubliceerd in een intern systeem waar iedereen bij kan, en twee keer per jaar kan je je loon ook heronderhandelen. Aanvankelijk was dat elke maand, maar volgens Trost was dat systeem 'veel te storend'. ,,Het is een krankzinnig proces, maar het werkt”, vertelt Trost aan nieuwssite Business Insider. ,,Ik denk ook dat dit het eerlijkste systeem is. Het geeft werknemers terecht het idee dat ze meer controle hebben over hun baan en hun positie.”



De basis van het systeem is dus sociale consensus. ,,Als je substantieel meer zou vragen dan wat je collega’s verdienen, zullen je collega's je voorstel niet snel goedkeuren. Collega’s evalueren wat je vraagt in een soort interne rechtbank”, aldus de CEO. ,,Sommigen zullen vinden dat het bedrag ongeveer correct is, anderen vinden het dan weer te veel of te weinig. Meestal vinden ze het te veel. Daarna volgt er positieve of negatieve feedback. Alles gebeurt open en bloot.”