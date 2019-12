Bij dit schoonmaakbedrijf kun je zonder te solliciteren vandaag nog aan de slag

Een sollicitatiebrief is niet nodig. Een cv, ervaring of verklaring van goed gedrag ook niet. Iedereen die zijn naam op een lijst zet, krijgt een baan bij schoonmaakbedrijf Novon in Zwolle. ‘Wie wil werken is welkom,’ zegt directeur-eigenaar Jacco Vonhof. Vanaf vandaag staat de deur open.

Novon heeft 2100 mensen in dienst op verschillende locaties in Nederland en is het zevende bedrijf in Nederland dat met open hiring mensen werft voor een baan. Maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation introduceerde deze Amerikaanse methode begin dit jaar in Nederland en dat leverde veertig mensen een baan op.

Vaak gaat het om mensen die zich bij gewone sollicitaties kansloos achtten. Een succes dus? ,,Het is voor ons pas een succes als Nederlandse werkgevers zich realiseren dat zij veel te vaak mensen uitsluiten,” zegt Ingeborg Zwolsman van Start Foundation, een nationaal fonds dat zijn diensten gratis aanbiedt.

Zij hoopt dat open hiring zoveel mogelijk navolging krijgt. Daarin krijgt zij er nu een belangrijke ‘ambassadeur’ bij: Jacco Vonhof is directeur van Novon maar ook voorzitter van MKB Nederland, de overkoepelende ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

Kansen geven

,,Wij willen als schoonmaakbedrijf mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden graag een kans geven. Dat had altijd al onze aandacht. Als zo’n initiatief dan mijn pad kruist, ja, dan doe je dat. Ons werk is er ook heel geschikt voor. Iedereen kan stofzuigen en afnemen. Daarvoor heb je geen ingewikkelde skills en speciale sollicitatieprocedures nodig.”



Bovendien, geeft hij toe, is het ‘in het huidige tijdsgewricht lastig om aan schoonmakers te komen’. ,,De arbeidsmarkt is krap. Het gaat economisch goed. Je staat jezelf alleen maar in de weg met sollicitatieprocedures.”

Wie er op de Novon-vacatures af komt? Ingeborg Zwolsman weet uit ervaring: ,,Het gaat om mensen, die niet meer willen solliciteren omdat ze van tevoren weten dat ze worden afgewezen.” Dat zijn vaak 50-plussers die om wat voor reden dan ook buiten het arbeidsproces zijn geland en die het niet meer lukt aan werk te komen, weet ze. ,, Ze zitten met een gat in hun cv. Hebben geen diploma’s, zaten in de gevangenis, hadden psychische problemen, ze spreken de taal niet goed...”

Er zijn zoveel redenen, zegt ze. Bij open hiring is dat allemaal niet belangrijk. ,,Wij geloven erin dat als je vertrouwen geeft dat je dat terugkrijgt.” Vonhof: ,,Een bedrijf is meer dan een geldverdienapparaat. En als schoonmaakbedrijf hebben maatschappelijk kwetsbare mensen altijd al onze aandacht.”

Niet lullen, maar poetsen

Loes de Volder van MamaLoes, een internetbedrijf in babyartikelen, heeft ervaring met de nieuwe methode. Zij ging maart dit jaar als eerste bedrijf in Nederland aan de slag met open hiring en hielp inmiddels tien mensen aan een baan. ,,Waarom het zo goed werkt? Zij willen werken, hebben een mentaliteit van niet lullen maar poetsen, de motivatie en loyaliteit zijn heel groot.” Haar ervaringen zijn ‘heel positief’.

Voor Vonhof telt de factor ‘loyaliteit’ veel minder. ,,Wij hebben ervaring met mensen die vanuit een kwetsbare positie komen. Bij ons kunnen zij werkritme en zelfvertrouwen opdoen. Als zij daarna ontdekken dat ze meer aankunnen en weggaan voor een baan ergens anders, is dat prima.”

Campagne

Ook bij Jacco Vonhof gaan de nieuwe medewerkers straks meteen aan de slag. ,,Ze krijgen begeleiding en als het wederzijds bevalt kijken we hoe we samen verder gaan.” Hij is nu al zo enthousiast over de nieuwe methode dat hij samen met Start Foundation een campagne start.

