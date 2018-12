Bij dit Vlaamse bedrijf bepalen de collega’s elkaars salaris

,,Noem ons maar de consultants van de toekomst”, zegt Nick Van Langendonck, zaakvoerder van Hifluence tegen Het Laatste Nieuws. ,,We helpen middelgrote en grote bedrijven innoveren met digitale technologie en nieuwe manieren van samenwerken die de mens centraal zetten. We bouwen met Hifluence een organisatie die als doel heeft het menselijk potentieel te ontwikkelen. Nu zie je nog vaak het tegenovergestelde: mensen werken zich te pletter tot ze een burn-out hebben.”

Hoe sluit jullie evaluatiesysteem daarop aan?

,,Elk kwartaal hebben we een zogenaamde ‘Hi-day’. Dan bespreken we samen hoe we onze dromen aan het realiseren zijn en hoe we daar in het volgende kwartaal verder aan gaan bouwen. Een onderdeel van zo’n dag zijn peerreviews. We gaan dan in de groep babbelen over een collega, diegene zit net buiten de groep met de rug ernaartoe. Alle positieve feedback en werkpunten worden op een groot blad geschreven. Na tien minuten komt de persoon weer in de groep, dan bespreken we het resultaat en kan iemand zijn doelen of wensen noteren, zoals opslag of een opleiding. Dat blad wordt de basis van een ontwikkelingsplan.”

Hoe pakken jullie de beloning aan?

,,We hebben eerst geëxperimenteerd met volledige vrijheid. Elke medewerker bepaalde met een team van vijf hoeveel hij verdient. Dat werkte redelijk goed. We zijn medewerkers gaan opleiden in financieel management, en overgestapt op volledige transparantie. Een bug was dat er geen lijn zat in wat vergelijkbare mensen in team A en team B verdienden. Er waren te grote verschillen. Daarom hebben we loonschalen ingevoerd.”

Waarom zijn jullie daarmee begonnen?

,,Mensen maken de hele dag beslissingen, bijvoorbeeld hoeveel ze voor een huis willen betalen, maar op het werk beslist plots iemand anders over hun geld. Dat vinden we vreemd. We geloven dat mensen de baas moeten zijn over hun eigen leven. We zijn tevreden met de resultaten op de korte termijn: de processen en de beloning werken. En op de lange termijn is het doel dat mensen zichzelf ontwikkelen, bijleren en met elkaar in discussie gaan. Door mensen te betrekken in het proces leren ze dingen die anders bij HR zitten. Het vraagt energie, maar het resultaat van de menselijke ontwikkeling is groot.”

Zijn de collega’s er ook tevreden over?

,,Ja, ze willen niets anders meer. In de afgelopen twee jaar verlieten twee mensen ons, maar zijn er zeven bijgekomen. Onze aantrekkingskracht voor talent neemt dus toe. Het kan wel overweldigend zijn natuurlijk. In het begin was er veel weerstand tegen de transparante lonen. Maar na de nodige coaching en training in financieel beheer, vindt iedereen het logisch.”

