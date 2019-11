Bij een zwaar beroep met pensioen na 45 jaar: het is haalbaar

Mensen met een zwaar beroep na 45 jaar met pensioen laten gaan is haalbaar en betaalbaar. Dat blijkt uit een studie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Volgens het onderzoeksinstituut zou dat zo’n 700 miljoen per jaar extra kosten.

Tot nu toe is er voor zware beroepen niets geregeld terwijl er in het nieuwe pensioenakkoord wel is afgesproken dat mensen met een zwaar beroep na 45 jaar werken met pensioen mogen. Een lijst opstellen met zware beroepen – één van de hete hangijzers – is volgens de onderzoekers best mogelijk. Diverse landen, waaronder Finland en Oostenrijk, hebben al zo’n lijst. Dus moet het ook in Nederland mogelijk zijn.

Om te bepalen wat precies ‘een zwaar beroep’ is kan bijvoorbeeld worden gekeken naar hoeveel werknemers er uitvallen. In de bouw haalt de helft van de 55-plussers het pensioen niet en raakt arbeidsongeschikt. Ook de zorg, vervoer, industrie en landbouw en visserij kennen een hoge werkbelasting en veel uitval.

Quote Het is niet de bedoeling dat iedereen op zijn 60ste bouwvakker wordt om na een paar jaar vervroegd met pensioen te kunnen Onderzoeksinstituut EIB

Gebrekkige documentatie

De tweede horde die genomen moet worden is dat het arbeidsverleden vaak gebrekkig gedocumenteerd is. Het is voor iemand moeilijk aan te tonen dat hij of zij al als 16-jarige is begonnen met werken en dat men altijd een zwaar beroep heeft uitgeoefend. Zo zal vrijwel niemand nog loonstrookjes hebben uit die tijd.

Volgens de onderzoekers is dat probleem wel te ondervangen. Ook in het buitenland is de administratie vaak gebrekkig. Maar oud-collega’s kunnen getuigen wanneer iemand daar werkte en ook oud-werkgevers willen best verklaren dat iemand bij hen in dienst was. In de praktijk blijkt het daarom goed mogelijk om een arbeidsverleden aan te tonen.

Dan speelt nog wel de vraag hoe lang iemand een zwaar beroep moet hebben uitgeoefend om voor vroegpensioen in aanmerking te komen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen op zijn 60ste bouwvakker wordt om na een paar jaar vervroegd met pensioen te kunnen. Het EIB pleit ervoor dat iemand zeker de laatste tien tot twintig jaar een zwaar beroep heeft gehad.

Quote Mensen met een zwaar beroep moeten extra pensioen kunnen opbouwen, anders is eerder stoppen met werken financieel niet haalbaar Onderzoeksinstituut EIB Het is ook een vorm van rechtvaardigheid om mensen eerder te laten stoppen. Mensen met zware beroepen hebben vaak een lage opleiding en zijn veel vroeger begonnen met werken dan hogeropgeleiden. Ze betalen dus veel langer AOW-premie. Aan de andere kant gaan ze drie jaar eerder dood dan de gemiddelde Nederlander. Ze betalen dus langer premie, maar ontvangen korter AOW.

Financiële haalbaarheid

Praktisch is het dus uitvoerbaar om een lijst met zware beroepen te maken en te bepalen wanneer iemand met vroegpensioen kan. Dan rest de vraag of het financieel haalbaar is. De verhoging van de AOW-leeftijd is immers ingevoerd omdat de AOW onbetaalbaar dreigt te worden als de levensverwachting blijft stijgen en de pensioenleeftijd niet.

Het EIB nam de Oostenrijkse lijst met zware beroepen als uitgangspunt. Op basis van die lijst heeft bijna 6 procent van de werkenden in Nederland een zwaar beroep. Om die mensen na 45 jaar met pensioen te laten gaan kost 1,2 miljard euro per jaar extra. Dan gaat het om AOW en aanvullend pensioen. Daar staan echter besparingen van ruim 500 miljoen tegenover. Dat zijn bijvoorbeeld besparingen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of bijstand. Netto kost de regeling zo’n 700 miljoen euro per jaar extra, heeft het EIB becijferd.

De onderzoekers hebben ook bekeken hoe duur het is als alle laagopgeleiden na 45 jaar kunnen stoppen met werken. Het gaat dan om een grotere groep, waarbij de netto-uitgaven 2,6 miljard per jaar extra zijn. Iedereen na 45 dienstjaren met pensioen sturen zou 8,6 miljard euro extra per jaar kosten.

Maatwerk in de AOW en het pensioen is dus praktisch haalbaar en betaalbaar blijkt uit het onderzoek. Maar er moet wel het een en ander wettelijk geregeld worden. Zware beroepen zijn over het algemeen niet de bestbetaalde beroepen. Mensen met een zwaar beroep moeten extra pensioen kunnen opbouwen, anders is eerder stoppen met werken financieel niet haalbaar. Daar moet extra fiscale ruimte voor komen, zegt het EIB.

