Bij mensen met deze beroepen rinkelt nu de hele dag de telefoon

Bij de pedicure loopt het momenteel storm. ,,Ik doe dit werk nu al elf jaar; zodra de zon gaat schijnen en mensen slippers gaan dragen, bellen ze ons’’, zegt pedicure Ivonne Heffty van Pedicure Praktijk Wittevrouwen. ,,Ze kijken naar hun voeten en denken: wat zien die eruit, of wat heb ik een schimmelnagels. De telefoon rinkelt de hele dag door.’’ De trend dit jaar? ,,Er is grote vraag naar gellak.’’



Brancheorganisatie ProVoet merkt dat er inderdaad sprake is van seizoensgebonden drukte. ,,We horen van onze leden dat ze rond deze tijd erg druk zijn’’, zegt communicatieadviseur Nathalie Klopman. ,,Zij hebben liever niet dat we in deze maand een uitje met collega’s organiseren. Veel te druk, zeggen ze.’’



Quote Mensen realiseren zich: ik moet binnenkort mijn korte broek en T-shirt weer aan Rob Bontje

Ook bij zonnestudio’s loopt het storm. ,,We merken drukte, zeker de dag voor Koningsdag of de dagen voor een groot festival. Dan pakken mensen nog even snel een kleurtje’’, zegt Rob Bontje, voorzitter van de branchevereniging voor zonnestudio’s, Samenwerking Verantwoord Zonnen. Volgens Bontje doet de branche het meestal goed in het tweede kwartaal, van april tot en met juni. ,,Het is wel wisselend, omdat het afhankelijk is van het weer. Vorig jaar rond deze tijd hadden ondernemers een slechte maand, want het was strandweer. Dan gaan mensen buiten zonnen. Nu is het koud en realiseren mensen zich: ik moet binnenkort mijn korte broek en t-shirt weer aan.’’

Brazillian wax

Naast de pedicure en de zonnebank is ook de Brazillian wax momenteel erg in trek, zegt Daphne Marek, eigenaresse van Waxsalon Smooth!. ,,We hebben heel veel mensen die voor hun vakantie, of vanwege de aankomende zomer, afspraken willen boeken. Ik red het niet met onze standaard winterploeg. Meestal lopen we met twee meiden. Dat zijn er nu vier of vijf, die alleen maar waxbehandelingen doen. Ik merk dat het van april tot oktober gewoon heel druk is. Soms moeten we klanten weigeren.’’



Er is meer behoefte om het lichaam zomerklaar te maken dan vroeger, merkt Yvonne Pletting, eigenaresse van Waxsalon Puur. ,,Ik merk dat het drukker wordt. Vrouwen komen hier in de meeste gevallen voor een Brazillian wax, maar ook gladde benen, of een haarloze bovenlip. We krijgen ook veel mannen. Ik denk dat zo’n 20 procent man is. Zij laten hun schouders, nek en rug doen. Je kunt bij mij binnenlopen, maar zonder afspraak heb ik geen plek voor je. Maar ik ben blij hoor, gezien de omzet. Ik heb ook een hypotheek te betalen.’’

Voornemens

Bij de sportschool zijn er een paar pieken in het jaar, zegt Dennis van der Meulen, oud-personal trainer en regiomanager bij Fit For Free. ,,We merken dat mensen in januari vaak goede voornemens hebben, dat is de eerste piek. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt dat mensen in januari gemiddeld 3,7 keer naar de sportschool gingen. Dan volgt een dip en in april neemt het aantal bezoeken weer toe. Vorig jaar april bezochten onze klanten de sportschool gemiddeld 3,4 keer.’’



,,Mei is een goede maand voor zomervoornemens en om je lichaam zomerklaar te maken. Juist als het eerste zonnetje komt, in juni of juli, dan vinden mensen het weer lastiger om te komen.’’

Is het op jouw werk ook erg druk? Coach Charlotte van 't Wout geeft tips hoe je 'nee’ kunt zeggen: