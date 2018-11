‘Bij vorig kantoor kon ik geen partner worden, omdat ik bij diners aan zou komen met een vrouw’

Advocatenkantoor Baker McKenzie in Amsterdam heeft sinds kort een vrouw aan het roer: Corinne Schot (56). Ze is de eerste vrouw in deze functie. Haar loopbaan is een bijzondere en niet altijd makkelijk geweest.

Schot maakte nogal een carrièreswitch: ze begon haar loopbaan als professioneel musicus. Ze speelde klavecimbel en kerkorgel in verschillende barokorkesten. Zij was ook degene binnen het orkest die alles regelde. Contact met de zalen, het onderhandelen van de contracten, et cetera. Een studie rechten - toen 750 gulden collegegeld per jaar - was de goedkoopste manier om de nodige kennis op te doen.

Ze begon de studie puur uit praktische redenen, maar vond het direct heel leuk en blonk er ook in uit. Binnen twee jaar rondde ze de studie af terwijl ze daarnaast vol meedraaide in het orkest. Sinds oktober is Schot managing partner van een van de grootste advocatenkantoren ter wereld.

Gefeliciteerd. Om gelijk met de deur in huis te vallen: bij een vorige werkgever kon je geen partner worden, omdat je lesbisch bent.

,,Inmiddels is dit al meer dan tien jaar geleden dus misschien moet je het ook zien in dat tijdsgewricht, maar het klopt inderdaad. Indirect kreeg ik te horen dat een van de redenen dat ik geen partner zou worden, was omdat ze het niet zagen zitten dat ik bij diners met cliënten aan zou komen met een vrouw.

,,Toen ik gevraagd werd om bij Baker te komen werken, heb ik als eerste gevraagd of hier geen issue van gemaakt werd. Het was geen enkel punt. Ook in mijn benoeming tot managing partner heeft dit geen rol gespeeld, er wordt puur gekeken naar je kwaliteiten. Toen ik bij mijn eerste jaarlijkse partnerdiner alleen aan kwam - omdat ik gewend was om mijn privéleven te verstoppen - werd gevraagd waar mijn vrouw was. Ze vonden het jammer dat ze er niet bij was. Dat maakt ook wel dat ik me hier heel erg thuis voel.”

Binnen het bedrijf ben je ook lid The Baker McKenzie Diversity & Inclusion (D&I) Committee. Wat houdt dit in?

,,Het is een open deur, maar de cliënten die we bedienen hebben allemaal een verschillende achtergrond. Of dit nu cultuur, religie of iemands seksuele voorkeur is. En dat wil je ook terugzien in je bedrijf. Je bent een soort mini-samenleving met elkaar. Het is belangrijk dat je met elkaar blijft praten wat je bezighoudt. Je wil dat iedereen zich thuis voelt. En daarbinnen wil je als minderheid - want dan ben je nu eenmaal - gehoord worden. Van veel lesbische vriendinnen weet ik dat zij rond hun zestiende dachten: ‘Ik wou dat ik normaal was’. Want feit is: je bent vaak anders dan de anderen.”

Heb jij je ooit anders voorgedaan?

,,In het begin van mijn loopbaan wilde ik niet vertellen dat ik lesbisch ben. Ik was bang dat het mijn carrière zou beschadigen. Dan verhulde ik dat door te spreken over ‘mijn partner’. Ik merkte ook dat mensen er soms wat ingewikkeld op reageerden, dus hield ik het achterwege.”

Wat zijn de onderwerpen waar het comité zich mee bezighoudt?

,,LGBT, vrouw en carrière, mensen met een beperking. We organiseren ontbijtsessies of lunches om over deze thema’s te praten. Soms nodigen we een spreker uit of andere bedrijven die hier ook mee bezig zijn om ervaringen, tips en ideeën uit te wisselen. Zo kan bijvoorbeeld iemand aangeven dat het niet prettig is als er homograppen worden gemaakt. Er kwam ook een gesprek los waarbij collega’s met een niet-westerse migratieachtergrond vertelden dat ze het vervelend vonden als gevraagd wordt: waar kom je vandaan? Want als ze dan antwoordden met: ‘Rotterdam’, werd gevraagd: ‘Nee, maar waar kom je nu écht vandaan?’ Degenen die die vraag stelden, waren zich van geen kwaad bewust. Het is goed om dit met elkaar te bespreken.”

Wie was jou rolmodel?

,,Toen ik op het conservatorium zat, was er een vrouwelijke directeur: Maria Kuster. Ze zei: je moet worden wie je bent en dat is goed genoeg. Ga niet proberen iets anders te zijn.”

Wat valt er nog te winnen?

,,Het is belangrijk dat we erover blijven praten. Het zijn maatschappelijke thema’s. Zoals ouderschap. Niet alleen vrouwen vragen zich af hoe ze dit moeten combineren, ook de mannelijke collega’s zoeken hiernaar. Het gaat erom dat je het er over hebt, dat het bespreekbaar is. Als je enkel met mannen werkt van wie de vrouw thuis voor de kinderen zorgt, dan kijk je als bedrijf met een gekleurde bril. Je wilt een doorsnee zijn van de samenleving. Het gaat om evenwicht.”