Bijkomen van stress: ‘Netflix helpt helaas niet, wandelen wel’

FIT met AriePresentator Arie Boomsma houdt persoonlijk wel ,,van een beetje druk’’. Een actief leven lijden is ook goed voor de hersenen, stelt psycholoog Thijs Launspach hem gerust in de nieuwste aflevering van Fit met Arie op deze site. Maar, hoe kan het dan dat we toch snel overprikkeld raken?

,,We werken meer dan we ooit hebben gedaan. Ons werk is ook drukker geworden en belastender voor ons hoofd. We proberen heel veel leven in zo’n kort mogelijke tijd te proppen’’, legt stress-expert Launspach uit. Er komen voortdurend berichten binnen op telefoontjes, werkmail gaat 24/7 door. En belangrijk: we gunnen onze hersenen te weinig hersteltijd.’’

Die drukte – die we eigenlijk best wel aardig aankunnen – moeten we vooral beter leren managen. De pijlers tegen stress en een burn-out zijn vrij simpel: goed slapen (zo’n 6 tot 8 uur per nacht), gezond eten, dagelijks bewegen én spelen. ,,Knuffel er op los’’, zegt Launspach. En af en toe momenten niets doen, ook dat helpt. Ga de natuur in, ga wandelen. Helaas heeft Launspach ook minder goed nieuws: ,,Netflix helpt helaas niet.’’

Mediteren

Boomsma vraagt zich af of ook mediteren een manier is om even los te komen van alle dagelijkse stress. ,,Dat is een van de mogelijkheden’’, zegt Launspach. ,,Het is een heel tastbare techniek om de drukte in je hoofd even wat minder te laten worden en je hoofd even leeg te maken.’’

Het beeld dat Boomsma jarenlang had, dat burn-outs voor oude mensen zijn die te lang te hard gewerkt hebben, is een misverstand. ,,Tegenwoordig zie je ook twintigers’’, weet Boomsma. ,,Het is vaak de eerste fase van je carrière, je doet allemaal nieuwe dingen. Je bent bezig met een nieuw gezin’’, ligt Launspach toe. Daarnaast zijn er een aantal eigenschappen die millennials extra kwetsbaar maken: ze willen niets missen, vergelijken zich snel met anderen. ,,Er bestaat onder deze groep een taboe op falen’’, aldus de psycholoog.

Loskomen van je werk dus, af en toe ontspannen. Notificaties op je telefoon? Uit. ,,Ook voor werkmail geldt: niet al je notificaties aan buiten werktijd. Voor je hoofd is met werk bezig zijn buiten je werk ook gewoon werk. Het is funest voor je concentratie’’, aldus Launspach tegen Boomsma, die in deze aflevering ook nog een meditatieoefening krijgt aangeleerd.