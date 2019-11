Bijleren voor je werk moeilijk en tijdrovend? Niet met deze tips

Jezelf verder ontwikkelen is nodig om niet achterop te raken in je carrière. Maar waar haal je de tijd én motivatie vandaan om naast je baan weer de boeken in te duiken? Een klein begin kan je al flink vooruit helpen, weet Homam Karimi van online ontwikkelingsplatform Studytube.

Tien jaar geleden richtte Homam Karimi leerplatform voor bedrijven Studytube op. In die periode is er veel meer aandacht gekomen voor de loopbaanontwikkeling van werknemers, merkt hij. ,,Werkgevers zijn zich steeds meer bewust van de winst die er voor hun bedrijf mee te behalen valt en willen die ontwikkeling faciliteren. In ruil daarvoor verwachten ze wel van werknemers dat ze daarvan gebruikmaken.’’



Nu weten de meeste werkenden heus wel dat ze aan hun eigen ontwikkeling zouden moeten werken, maar daadwerkelijk aan zo'n opleiding of cursus beginnen? Dat komt er vaak niet van, ziet Karimi. Er heerst een groot misverstand over carrière-ontwikkeling: dat het bijzonder lastig is en ook nog heel veel tijd kost. ,,Dat beeld schrikt mensen af, maar klopt niet. Als je je wilt ontwikkelen op loopbaangebied hoef je echt niet meteen voor een MBA te gaan.’’

Quote Als je je wilt ontwikke­len op loopbaange­bied hoef je echt niet meteen voor een MBA te gaan Homam Karimi, Studytube

Duizenden mogelijkheden

Carrièreontwikkeling is immers niet alleen van belang als je nadenkt over een carrièreswitch of een flinke promotie wilt maken. ,,Ben je tevreden in je huidige werk, dan hoeft een hele studie naast je baan niet. Een certificaat halen voor je huidige werk is dan ook al heel nuttig.’’

Maar welke opleidingsmogelijkheid kies je dan? Werknemers die de stap wel willen zetten, zien door de bomen al snel het bos niet meer, weet Karimi. ,,In Nederland zijn er duizenden mogelijkheden om je te ontwikkelen - klassikale cursussen, complete HBO-masters, workshops, onlinelessen, noem maar op.’’

Belangrijk is om eerst je doel en de tijd die je ervoor hebt te bepalen. ,,Met een fulltimebaan is een volledige opleiding erbij misschien te veel van het goede. Maar veel opleidingen kan je ook in deeltijd of in kleinere stukjes volgen’’, zegt Karimi. ,,Is je doel wat bescheidener – bijvoorbeeld handiger worden met de computer – dan kom je al een stuk verder met een onlinecursus Word of Excel.’’

Quote Veel opleidin­gen kan je ook in deeltijd of in kleinere stukjes volgen Homam Karimi, Studytube

Aanpalend beroep

Kies je cursus ook met het oog op de toekomst. ,,Kijk eens kritisch naar het werk dat je doet. Stel, je bent heftruckchauffeur. Met het huidige tempo van de automatisering kan het zo zijn dat er over tien jaar niet veel werk meer voor je is. Dan is het verstandig alvast naar bijscholing in aanpalende beroepen te zoeken. Mocht je baan verdwijnen, dan kun jij flexibel meebewegen met de arbeidsmarkt.’’

Wil je loopbaanadvies op maat? De Carrière Mentors van Nationale Vacaturebank staan gratis voor je klaar.

Je kan er ook voor kiezen kennis op te bouwen buiten jouw specifieke vakgebied. In welke sector ook, werkgevers vragen steeds meer om algemene 21e eeuwse vaardigheden, aldus Karimi. ,,De soft skills, communicatie, samenwerken, probleemoplossen - dat zijn allemaal competenties die werkgevers op waarde schatten.’’

Ook in onverwachte hoek kun je niet meer zonder. ,,De wat meer traditionele sectoren als de bouw zijn hierin ook aan het veranderen. Het moderne projectmatige werken wordt steeds belangrijker, daarbij moet je nauw samen kunnen werken en effectief kunnen communiceren. Maar in de studie is dat meestal niet aan bod gekomen.’’

Drempel

Sommige werknemers zijn huiverig weer de boeken in te duiken na jaren niet gestudeerd te hebben. ,,Leren is voor de meeste mensen niet leuk. Dat is nu eenmaal zo en daar zul je jezelf overheen moeten zetten.’’ Er zijn manieren om de drempel te verlagen. ,,Van niks doen naar een deeltijdopleiding, dat is in één keer heel veel wat er op je afkomt. Maar als je al een beetje gewend bent te leren, valt het misschien best mee.’’

Probeer iedere dag nieuwe kennis tot je te nemen. ,,Neem jezelf voor elke dag een artikel op LinkedIn te lezen of een informatief filmpje te bekijken. Een TEDTalk op YouTube kost je maar tien minuten van je dag, maar je steekt er toch wat van op. Zo maak je die stap om bij te leren kleiner voor jezelf én is de kans groter dat je begint én volhoudt.’’

Bekijk ook deze tips van coach Charlotte van 't Wout om efficiënt met je tijd om te gaan: