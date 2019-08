Bijna de helft van werknemers in logistiek niet voorbereid op de toekomst

Bijna de helft van medewerkers in de logistiek is niet voorbereid op nieuwe ontwikkelingen, terwijl de sector flink gaat veranderen de komende jaren: pakketjes die ingevlogen worden met drones, zelfrijdende busjes en speciale transportvoertuigen die de lucht reinigen in plaats van vervuilen.

Dat constateert recruitmentbureau Hays uit Amsterdam, naar aanleiding van het onderzoek ‘Baan van de Toekomst’. Een op de tien Nederlanders werkt momenteel in de transportsector, bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur, planner of medewerker in een distributiecentrum. Voor de meeste medewerkers wordt er de komende tien jaar veel anders, stelt lijnmanager Sergio Koosman (36) van Hays Nederland. ,,2030 klinkt misschien ver weg, maar in die periode kan er een heleboel veranderen.”

Het bedrijf ondervroeg meer dan 350 medewerkers uit de logistiek over hun toekomstverwachtingen. De banen zullen steeds meer eisen van de medewerkers in deze sector, zegt Koosman. ,,De vaardigheden van de logistiek manager van toen, zijn straks niet meer toereikend door de digitalisering.” Koosman ziet dat bedrijven nu al onderzoeken welke medewerkers kunnen meekomen en wie dat niet lukt en eventueel een andere functie nodig heeft. ,,Het is niet voor iedereen weggelegd om zo’n technische vervolgopleiding te volgen.”

Niet up-to-date

Ongeveer de helft van medewerkers geeft in het onderzoek toe dat zijn of haar technologische kennis nu al niet up-to-date is. Opleidingen en trainingen zijn daarom belangrijk, benadrukt Koosman. Toch zegt 36 procent van de ondervraagden dat er te weinig trainingen worden aangeboden om kennis en vaardigheden bij te houden. Wel vinden ze vrijwel allemaal dat die bijscholing essentieel is om inzetbaar te blijven in de sector.

Het merendeel van de ondervraagde medewerkers denkt dat een deel van de banen verdwijnt door digitalisering, automatisering en robots. Tegelijkertijd verwachten zij dat dezelfde ontwikkeling zal zorgen voor nieuwe banen. Maar deze nieuwe functies zijn vooral managementposities. Vaardigheden als creativiteit, het snappen van technologie en gericht zijn op mensen, worden belangrijker, verwacht het overgrote deel van de ondervraagden.

Neem de vrachtwagenchauffeurs: 60 procent van de ondervraagde medewerkers uit de transportsector verwacht dat de chauffeurs de komende jaren deels of helemaal vervangen zullen worden door computers. Verschillende autofabrikanten hebben aangegeven de komende jaren een zelfrijdende wagen op de markt te brengen. ,,De opkomst van dit autonome vervoer heeft consequenties voor de werkgelegenheid”, zegt Koosman. ,,We voorzien een krimp van het aantal banen, maar chauffeurs zullen nodig blijven om problemen onderweg te verhelpen. Er blijft een menselijke component aanwezig.” De nieuwe chauffeur moet dus vooral ‘mensgericht en flexibel’ zijn. Rijvaardigheden en wegenkennis worden juist minder belangrijk.

Ondersteuning

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek - dat zorgt voor voldoende en gekwalificeerde instroom - denkt niet dat de technologische ontwikkelingen de komende jaren een negatief effect zullen hebben op het aantal arbeidsplaatsen in de sector. ,,De technologie zal vooral zorgen voor ondersteuning”, zegt directeur Willem de Vries. ,,Zodat het mogelijk is om sneller, veiliger en zuiniger te rijden. Wij zullen het voorlopig niet meemaken dat er bijvoorbeeld helemaal geen hand aan het stuur van de vrachtwagen meer nodig is.”

Wel benadrukt ook het Sectorinstituut dat scholing erg belangrijk is om mee te komen. ,,Daar heeft de werkgever een rol in, maar ook de werknemer zelf”, zegt de directeur. ,,Als je statisch blijft, val je af.” Die scholing is nodig om met de technologie om te kunnen gaan. De Vries verwacht niet dat veel werknemers hierdoor hun baan kwijt raken. ,,Ontwikkelingen zullen geleidelijk gaan. Tien jaar geleden hadden we bijvoorbeeld ook niet verwacht dat nu bijna iedereen met een iPhone kan werken.”

Ook recruitmentbureau Hays verwacht dat, ondanks de digitalisering, de logistieke sector een belangrijke werkgever blijft. ,,Het wordt steeds makkelijker om overal goederen vandaan te halen", aldus Koosman.

