Bijna helft van de medewerkers ziet de baas vrijwel nooit op de werkvloer

Zie jij je baas regelmatig op de werkvloer of is de directie volledig onzichtbaar? Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de medewerkers de leiding van het bedrijf vrijwel nooit tegenkomt. ,,Dat maakt medewerkers minder gemotiveerd en bevlogen.”

Maar een kwart van de respondenten denkt dat de directie precies weet wat zich op de werkvloer afspeelt, 35 procent is neutraal en slechts 39 procent denkt dat ze dat wel goed op de hoogte zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van schoonmaakorganisatie CSU, die initiatiefnemer is van de Nationale Meewerkweek. ,,Wij zijn dit initiatief zestien jaar geleden al gestart, sinds vijf jaar is het een landelijk evenement waarbij bedrijven kunnen aansluiten. Het is belangrijk om contact te hebben met de werkvloer”, zegt John van Hoof, voorzitter van de Raad van Bestuur. ,,We gaan als bedrijf in die week niet alleen kijken, maar ook zelf schoonmaken. Zodat we ervaren wat onze medewerkers de hele dag doen en de relatie goed houden.”

In totaal werden ruim 1000 medewerkers van bedrijven met minimaal honderd werknemers ondervraagd. ,,Naarmate een bedrijf groter is, wordt logischerwijs de afstand tussen werknemers en directie groter. Het contact is minder, er komen meer tussenlagen bij", aldus Van Hoof. ,,De kans is dan dus ook groter dat je in een ivoren toren terecht komt. Dan neem je wel besluiten, maar heb je amper een idee wat er speelt", denkt hij.

Quote Managers en directiele­den hebben een drukke baan en daarnaast natuurlijk ook een privéleven. Je loopt het risico dat het lager op de prioritei­ten­lijst komt John van Hoof Volledig scherm Voorzitter Raad van Bestuur van schoonmaakorganisatie CSU, John van Hoof. © CSU En dat is een kwalijke zaak als het aan deze baas ligt: ,,Mensen werken niet voor stenen en een logo, heb ik me ooit laten vertellen", zegt Van Hoof. ,,Als er geen verbinding is, zijn ze minder gemotiveerd en bevlogen en bestaat het risico van vertrek. Iedereen is op zoek naar werkgeluk.” Uit het onderzoek blijkt dat een niet betrokken directie voor ruim een kwart (27 procent) van de medewerkers reden zou zijn om uit te kijken naar een andere baan. 76 procent van de respondenten vindt het daarnaast belangrijk om waardering van de directie te krijgen.

Oprechte belangstelling

De vraag is alleen: hoe kun je die relatie met medewerkers verbeteren? Vaker over de werkvloer lopen is makkelijker gezegd dan gedaan, want veel directieleden hebben veel werk op hun bordje liggen. Dat beaamt Van Hoof. ,,Managers en directieleden hebben een drukke baan en daarnaast natuurlijk ook een privéleven. Je loopt zonder meer het risico dat contacten met het uitvoerend personeel erbij in schieten of lager op de prioriteitenlijst komen. Ik ben van mening dat je alleen goed kunt leidinggeven als je weet wat er speelt.”



Zijn advies? Nieuwe medewerkers verwelkomen, bij het afscheid van een collega ook even een borrel drinken en met je medewerkers praten. ,,Je moet mensen meenemen in het bedrijf, vragen beantwoorden die ze hebben, en bij nieuwe medewerkers vanaf dag één met ze in contact zijn.” Ook belangrijk: je moet oprechte belangstelling tonen in gesprekken met je personeel. ,,Anders komt het niet over. Het moet uit jezelf komen, medewerkers moeten dat ook voelen.”

Overigens hebben lang niet alle medewerkers behoefte aan een baas op de werkvloer: 25 procent heeft geen behoefte aan een directie die meewerkt op de werkvloer en 16 procent vindt het niet nodig dat de directeur zijn of haar gezicht laat zien aan de medewerkers op kantoor. Hoe directeuren zelf denken over het contact met medewerkers is onduidelijk. In het onderzoek zijn alleen medewerkers ondervraagd.

