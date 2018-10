Bijna twee derde kan zich moeilijk concentreren op werk

Bijna twee derde (63 procent) van werkend Nederland heeft meerdere keren per maand grote moeite om zich te concentreren op het werk, waarvan iets meer dan een kwart (26 procent) dit meerdere keren per week ervaart. ,,Ons brein komt niet tot een goed herstel."

Verder blijkt uit het onderzoek van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, dat meer dan de helft van werkend Nederland (53 procent) meerdere keren per maand lusteloos thuiskomt van een dag werken. Een vijfde ervaart dit zelfs meerdere keren per week. Het onderzoek is gedaan onder 1017 werkenden tussen 18-66 jaar.

,,We hebben verstelbare bureaustoelen op kantoor, we weten dat je niet mag discrimineren bij sollicitaties, dat je gezond moet eten, maar hoe we goed voor ons brein zorgen, is vaak onbekend", zegt gezondheidszorgpsycholoog Ulrika Leons. ,,Bij medewerkers én bij werkgevers."

Als de boog altijd gespannen staat, liggen werkgerelateerde psychische aandoeningen op de loer. Signalen zoals futloosheid, aanhoudende hoofdpijn, concentratieproblemen of oververmoeidheid worden niet op tijd herkend. ,,Tijd voor concrete maatregelen, zoals gedragsregels en afgesloten ruimtes op de werkvloer."

Waar we het vaakst door afgeleid worden? Van de respondenten wordt 64 procent regelmatig door collega’s gestoord, waardoor de concentratie weg is. 56 Procent wordt afgeleid door telefoontjes en 51 procent kan zich niet concentreren omdat hij of zij meerdere taken tegelijk moet doen. ,,Bedenk dat je 5 tot 20 minuten nodig hebt om weer terug te komen in de juiste concentratie en een enorme hoeveelheid productiviteitsverlies ontvouwt zich", aldus Leons.

Maximaal 6 uur

Als directeur van Skils, gespecialiseerd in bedrijfspsychologie, ziet Leons bij trainingen aan managers en medewerkers al langer concentratieklachten. ,,We zoeken wel afleiding, maar van die afleiding, zoals Wordfeud en Candy Crush, herstelt ons brein niet goed." Het onderzoek dat vandaag uitkomt van Zorg van de Zaak onderschrijft haar ervaringen. Zo zegt driekwart van de ondervraagden maximaal 6 uur effectief te werken op een werkdag van acht uur. De volle acht uur geconcentreerd aan het werk? Die wordt maar door 11 procent gehaald.

We staan nooit meer 'uit', stelt Leons. ,,Iedereen heeft het druk, druk, druk, we zeggen dat onze gedachten tollen en ons geheugen een zeef is." Heel vermoeiend is dat, en dat komt omdat we ons brein geen rust geven. ,,We zoeken afleiding in activiteiten die óók iets vragen van onze hersenen. Als we iets willen onthouden en ons beter willen concentreren, moeten we iets doen waar je niet voor hoeft te focussen. We moeten meer lummelen."