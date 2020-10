Blanca (44) krijgt overspelige vrouwen over de vloer: 'Ze gaan niet vreemd omdat hun partner niet leuk is'

Een leven in Italië, of überhaupt het buitenland, stond niet op de planning. Laat staan het hebben van een plek waar stellen en overspeligen aan hun relatie werken. Van den Brand is niet opgevoed met zaken als vreemdgaan of het hebben van een open relatie. ,,Als er iets van seks of zelfs al zoenen op televisie was, werd er weggezapt. Ik ben heel katholiek opgevoed en diep in mijn hart ben ik dat nog steeds.”