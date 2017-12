'Blijf staan als je korter wilt vergaderen'

Wie beweert dit?

Vergaderingen die staand worden gevoerd, leveren een tijdwinst op van 34 procent, schrijft Management Team in februari van dit jaar. ,,In die kortere tijd leveren ze echter wel dezelfde hoeveelheid oplossingen en besluiten op.” De site minder-zitten.nl van het Diabetes Fonds schrijft in maart van dit jaar: ,,Onderzoek van de Washington University onder 214 studenten wijst uit dat staand vergaderen de dynamiek van het groepsproces en daarmee de productiviteit stimuleert.” De site van het Diabetes Fonds verwijst ook naar een TNO-onderzoek uit 2009 waarin wordt gesteld dat het vele vergaderen het Nederlandse bedrijfsleven nu 30 miljard euro kost en dat dit door staand te vergaderen met 10 miljard euro kan worden verminderd.

Waarom is dat dan?

,,Mensen zijn actiever en alerter wanneer ze staan”, zegt Peter Vink, hoogleraar industrieel ontwerp op de TU Delft. Vink was in 2009 de opsteller van het TNO-onderzoek. ,,Halfzittend vergaderen, op een barkruk, werkt ook heel goed. Zeker wanneer je gaat brainstormen”, aldus Vink.

De Delftse hoogleraar verwijst daarbij ook naar hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder die aanraadt om lopend te vergaderen. Een goede doorbloeding zorgt voor meer bloed in de hersenen en betere ideeën, zegt Scherder. Vink zag in de afgelopen jaren enkel bevestiging voor zijn conclusies uit 2009. ,,Datzelfde jaar al. Toen wij ons onderzoek hadden uitgebracht verscheen er ook een Deens onderzoek waarin de conclusie was dat staand vergaderen de vergadering met 33 procent verkortte. Dat scheelde dus maar 1 procent met onze bevindingen.”

Alles en iedereen staand vergaderen dus?

Nou nee, er zijn ook nadelen. Bij lange vergaderingen, van anderhalf uur, werkt het staan niet meer, aldus Vink. Het sta-effect zit vooral in de vergaderingen van ongeveer een half uur. Ook geeft het staand vergaderen een psychologisch nadeel voor kleinere collega's, niet zelden vrouwen, die noodgedwongen op moeten kijken naar langere collega's. Daar zou het half-staan een oplossing kunnen bieden.

Oudere werknemers of werknemers met een handicap die niet of niet lang kunnen staan worden ook benadeeld in deze vergaderingen. Vink pleit dan ook voor in hoogte verstelbare tafels. ,,En zorg voor ronde tafels, want je onthoudt dingen stukken beter als je de mimiek ziet van de spreker.”