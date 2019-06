Bloedheet? Zo kun je wél in korte broek naar het werk

Wat kan echt niet?



De in Lochem geboren Roel Wolbrink, medeauteur van Het Blauwe Boekje, legt uit wat – naast de korte broek - absoluut not-done is op het werk. ,,Al moet ik er bij zeggen: als je expres dit soort dingen aantrekt en je draagt het met flair, dan kan alles wel… En het is zeer afhankelijk van je werkplek, of je contact hebt met klanten en hoe warm het precies is.’’



1. Te bloot, te veel inkijk. ,,Dat wordt als niet professioneel gezien.’’



2. Witte sokken. ,,Het is geen wonder dat we tegenwoordig van die mini-sokjes hebben, die niet boven de schoenen uitkomen. Want een witte sok ziet er echt niet uit.’’



3. Slippers. ,,Eigenlijk nog erger dan een korte broek. Je geeft aan: ik ben in een vakantiestemming en werk is bijzaak. Heel storend, ook voor collega’s.’’



4. Sandalen. ,,Beetje afhankelijk van waar je werkt, hoor. Want het kan heel fijn zijn. Maar over het algemeen worden sandalen nog minder geaccepteerd dan sneakers.’’



5. Hemdjes zonder mouw. ,,Dat kan écht niet!’’



6. Driekwart broeken. ,,Ook hiervoor geldt; het oogt niet professioneel. Verder staat het lang niet iedereen goed.’’