BN’er Stacey Rookhuizen is al sinds haar zestiende ondernemer

Stacey Rookhuizen is net 33 geworden, maar al ruim zestien jaar ondernemer. Op haar zestiende begon ze haar eigen platenlabel Stacey Records, ze had daarna een eigen sieradenlijn en werd tv-persoonlijkheid als jurylid van X-Factor, presentatrice van Project Catwalk en diverse deelnames aan tv-programma’s. Nu heeft ze sinds drie jaar Bombilate (www.bekendvan.tv), waarmee ze voor adverteerders online video’s maakt. Drie jaar geleden begon ze Bombilate omdat ze zag dat adverteerders vaak saaie video's hebben. ,,Die merken staan voor kwaliteit, maar hun video’s hebben vaak weinig met kwaliteit te maken", vertelt ze tegen De Ondernemer.

Talkshow

Het principe van Bombilate is dat Rookhuizen in feite online tv maakt, maar dan korter. Dus zien we allerlei tv-genres in maximaal drie minuten terug, zoals een quiz, een talkshow, candid camera en ze staat met draaiende camera bij mensen op de stoep die verrast worden door vrienden of familie. Haar tweede principe is dat alles echt moet zijn: niets is gescript, het gaat om echte mensen en emoties. Engagement en bereik vergroten is het doel, entertainment het middel.

Voorbeeld is ‘SoundBites’ voor Deliveroo met als hamvraag: hoe klinkt jouw eten. Een vrouw die bitterballen bestelde, krijgt er een oer Hollands draaiorgel bij. Voor haar grootste klant Greetz maakt ze om de twee weken vlogs waarin mensen worden verrast met taart, bloemen of andere cadeaus en voor Warner Music kwam ze met ‘Classical Speed Dates’. ,,Die emoties als mensen de deur openen, kun je niet faken. Ineens sta je met draaiende camera bij ze in de huiskamer. Die echte reacties zijn niet te evenaren door acteurs of met gescripte formats. En dat straalt af op je merk.”

ikhaatreclame.nl

Toch moet Rookhuizen nog wel eens uitleggen hoe ze werkt. ,,Ik hoor wel eens: wie heeft die verhalen verzonnen en hoe kom je aan die acteurs? Of: dus je maakt commercials? Dat wil ik juist niet. Toen ik Bombilate begon, heb ik de URL ikhaatreclame.nl vastgelegd. Als je daarop klikt, kom je op de Bombilate-site terecht. Voor Greetz hebben we nu een uitzondering gemaakt en wél echte tv-commercials geschoten, die nu onder andere op SBS6 te zien zijn. Maar dan wel op mijn eigen manier, dus zonder acteurs. Het enige verschil met hoe ik normaal gesproken werk, is dat dit met een groter team en duurdere camera’s is gemaakt.”

Quote We doen alles van A tot Z zelf

Want Rookhuizen kan vrij goedkoop produceren. ,,Bombilate bestaat uit mezelf en creatief producer Inge Elgersma. We doen alles van A tot Z zelf.” Ze werken voor klanten als de eerder genoemde Greetz en Deliveroo, Schiphol, FrieslandCampina, AEG, Warner Music en Beemster Kaas. ,,Mooie merken en daar ben ik trots op. Ik moet in mijn eentje concurreren met enorm veel productiebedrijven. De ‘hoek’ waarin ik zit, is best raar, want ik ben geen reclamebureau en hoewel ik ook conceptontwikkeling doe, ben ik ongeveer tweehonderd keer goedkoper dan een reclamebureau. Ik heb geen strateeg, copywriters en dure editors in dienst. Mijn overhead is superlaag. Bovendien is het produceren van tv een stuk voordeliger dan reclame.”

Pret

Inmiddels heeft ze ook de ervaring dat ze het beste gewoon rechtstreeks merken kan benaderen. ,,Het gaat letterlijk zo. Ik bel ze op met: ‘Hallo, ik ben Stacey. Ik zie dat jullie bereik vrij laag is.’ Maar soms ook krijg ik een idee en zoek ik op LinkedIn naar de brandmanager. Negen van de tien keer mag ik langskomen. Waarom niet? Het is gezellig en iemand komt met een aantal ideeën voor jouw merk. Iedereen wil ideeën horen en ik maak ze op maat. De laatste tijd schiet ik op deze manier steeds vaker raak. Vervolgens weet ik het te verkopen en daarna mag ik het nog gaan maken ook. Dan begint de pret pas echt. Ik ben ook de regisseur, doe als het moet zelfs het geluid en de edits. Daardoor leer ik heel veel over het product wat ik maak.”

Ervaring

Natuurlijk heeft haar tv-ervaring daarbij geholpen, erkent ze. ,,Voor X-Factor waar ik in de jury zat, ben ik zo vaak geïnterviewd en er zijn veel testimonials geweest. Daar heb ik afgekeken hoe je regisseert. Bij Talpa waar ik een jaar achter de schermen werkte als creative, heb ik enorm veel geleerd en daar kreeg ik inspiratie voor Bombilate. Een van de belangrijkste dingen die ik bij Talpa leerde: eenvoud is alles.”

Ook al zijn de dingen die ze tot nu toe heeft gedaan uiteenlopend, ze ziet zelf genoeg parallellen. ,,Alles wat ik tot nu toe heb gedaan, heeft met creativiteit te maken. In mijn eigen bedrijven doe ik alles van begin tot eind. Bij Stacey Records was ik én de A&R manager en de creatief directeur. Dat was eigenlijk gewoon een eenmanszaak. En ik koppelde er al merken aan mijn bedrijf. Hi was mijn eerste sponsor. Dan kreeg ik 2000 euro en dat was precies genoeg om mijn bands op een podium te krijgen, posters te drukken en mijn oude auto te laten rijden. Als je een leuk idee hebt, dan is het realiseerbaar om bij bedrijven binnen te komen. Dat heb ik al jong geleerd.”

Sexy

Tv voor merken maken, is sexy. ,,Dat zie ik terug bij klanten. Tv heeft nog steeds magie. Er kijken nog altijd veel mensen tv, maar op meer verschillende manieren. We kijken meer bewegend beeld dan ooit tevoren. Toen de muziekindustrie te maken kreeg met downloadsites Napster en Kazaa, dacht ook iedereen dat mensen geen muziek meer zouden kopen. Maar er wordt nu meer muziek geconsumeerd dan ooit tevoren.”

Rookhuizen ziet zichzelf niet zo snel meer zo snel als gezicht van een traditioneel tv-programma. ,,Ik word nog wel eens gevraagd voor een tv-spelletje, of een talkshow waar ik mijn mening mag geven over het Songfestival. Maar dan denk ik: jullie lopen wel erg achter. Ik kom met alle liefde praten over wat ik nu doe. Ik ben ook realistisch en denk dat tv geweest is voor mij. Het opent natuurlijk heel veel deuren en is financieel aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde. Ik raad het mensen niet per se aan. Je moet best sterk in je schoenen staan.”