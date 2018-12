Bol.com schrijft een gedicht voor ieder bedrijf, ze gaan elkaar nog net niet te lijf

Zo werd Barbara kapitein van 56 meter lange vrachtsche­pen

29 november In haar vaargebied is Barbara Minear niet alleen de enige vrouwelijke kapitein en stuurman, ze is zelfs het enige vrouwelijke bemanningslid. Hoe belandde deze Amerikaanse surfer aan het hoofd van Rederij Wadden Transport en het roer van 56 meter lange vrachtschepen?