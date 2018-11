Bonus van 405 euro voor docent die griepprik haalt

Dit voorjaar berekende Acture, een uitvoerder van de Ziektewet, dat de hardnekkige griepgolf van afgelopen seizoen, 1,3 miljard aan ziekteverlof kostte. Dat was meer dan twee keer zo veel als de griepgolf in de winter van 2016-2017.

Om uitval van docenten te voorkomen loofde scholenkoepel Scholen voor Persoonlijk Onderwijs dit jaar een bonus uit voor docenten die een griepprik namen. Wie zich voor 15 november liet inenten, kreeg een bonus van 405 euro.

Bij de Isaac Beekman Academie in het Zeeuwse Kapelle, onderdeel van de scholenkoepel, stak begin dit jaar de griep flink de kop: dat zorgde voor hoge werkdruk bij docenten. De school hoopt met de bonus uitval van leraren te voorkomen. Van de 37 docenten hebben er 31 inmiddels de griepprik genomen, zo schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant.

Een hoop geld

Florrie Le Roy geeft les in natuurkunde en is enthousiast over de maatregel. ,,Voordat de regeling mijn aandacht trok, had ik eigenlijk niet zo nagedacht over een griepprik’’, vertelt Le Roy. ,,Het bedrag verraste me: het is een hoop geld, zeker voor deze school.’’

Voor docent Nederlands Pepijn Marinissen was het geldbedrag niet de belangrijkste motivatie. ,,Die 405 euro is een mooie bonus’’, vindt hij. ,,Maar de belangrijkste reden was het verlichten van de werkdruk voor mijn collega’s. Zonder het geld had ik de griepprik ook gehaald.’’

Directrice Suzan Polet van de school is tevreden over het aantal leraren dat zich heeft laten inenten. ,,Dat 84 procent van de leraren de vaccinatie heeft gehaald, is goed nieuws. Toch is de hoge opkomst natuurlijk nog geen garantie voor het aantal gevelde docenten dit jaar.’’

Het bestuur van de koepel, waar acht scholen in heel Nederland bij zijn aangesloten, houdt de komende periode het ziekteverzuim scherp in de gaten. Polet: ,,We weten pas na de golf of de bonus écht zorgt voor minder zieken. Tot die tijd moeten we afwachten.’’

Stap verder

Het aanbieden van de griepprik aan personeel is niet alleen in het onderwijs aan de orde. Ook in de zorg, de schoonmaakbranche en de groenvoorziening - waar werknemers veel in contact staan met andere mensen - moedigen veel bedrijven het nemen van de griepprik aan.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) overweegt nog een stap verder te gaan in het bestrijden van de griep. Vorige maand schreef hij aan de Tweede Kamer dat hij op advies van deskundigen gaat onderzoeken of een vaccinatie onder zorgpersoneel verplicht gesteld kan worden.

De vakbonden zien daar voorlopig nog niets in. FNV-bestuurder Jeugdzorg, Maureen van der Pligt: ,,Er zijn in de zorg eerst andere zaken – zoals de werkdruk – die op orde moeten worden gebracht.’’ Vakbondsorganisatie CNV Zorg & Welzijn ziet in de verplichtstelling van de vaccinatie een schending van het grondrecht van het zorgpersoneel, want iedereen heeft recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Wel vindt de vakbond dat de werkgever verantwoordelijk is voor een gezond werkklimaat en voorlichting over vaccinatie hier onderdeel van is, aldus een woordvoerder.

De gemiddelde, landelijke vaccinatiegraad onder ziekenhuismedewerkers is 13 procent, weet Wouter van der Horst, namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. ,,Dat vinden wij te laag.’’ Begin deze maand startte de vereniging daarom – in samenwerking met andere brancheverenigingen in de zorg – een campagne onder ziekenhuispersoneel. Verplicht stellen kan niet, stelt Van der Horst. ,,We kunnen het alleen aanbevelen.’’