'Bootcampen na het werk voorkomt dat je thuis op de bank inzakt’

Salaris Marc (44): ‘Ik zakte flink in salaris toen ik docent werd, maar kreeg wel 11 weken vakantie’

7 juli Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: hbo-docent Marc (44). Marc werkt 40 uur per week als docent en opleidingsmanager in het hbo. Hij doet dit nu 7 jaar. Hiervoor werkte hij in de levensmiddelenindustrie als innovatiemanager.