Boswachter zijn is niet alleen een droombaan, maar óók hard werken

Boswachter zijn. Voor de buitenwacht is dat vooral rondstruinen door de natuur en lieve beestjes spotten. Voor vacatures bij Staatsbosbeheer, zoals de meest recente voor teamleider op Texel, is dan ook grote belangstelling. ,,Mensen zien het als een droom. Maar het is ook gewoon een baan met papierwerk."

Het beroep van boswachter is hot, zo weten ze bij Staatsbosbeheer. Veel Nederlanders zien het wel zitten om hun ‘gewone’ baantje in te ruilen voor het ultieme buitenberoep. Er was zelfs recent een heus tv-programma, Boswachter Gezocht van SBS6, waar tien kandidaten de droombaan van boswachter op Texel konden winnen. Jerome van Abbevé was de gelukkige. En weet je wat? Er is nu een vacature waar je hem en 8 andere boswachters op Texel mag aansturen. Opper Boswachter dus.

Leuk, als je werk zo geliefd is, maar Staatbosbeheer worstelt zich elke keer door tientallen zo niet honderden brieven. Mensen reageren massaal op de spaarzame nieuwe vacatures. Ook op de meest recente van teamleider op Texel, die leidinggeeft aan een team van 9 boswachters.

,,We krijgen wel vaker reacties van vreemde eenden in de bijt", zegt Riena Tienkamp, provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland. ,,Doorgaans komt de helft van de sollicitatiebrieven van mensen die geen opleiding hebben gedaan op dit gebied en ook geen ervaring hebben met natuurbeheer. Ze komen regelmatig uit een heel andere sector, bijvoorbeeld de ICT.’’ Die stapel brieven kan linea recta naar de prullenbak.

Idyllisch

Kandidaten stellen zich het leven als boswachter soms een tikkeltje te idyllisch voor. Tienkamp: ,,Mensen schrijven dat het altijd al hun droom was om boswachter te worden. Ze gaan ervan uit dat je altijd maar buiten bent in de natuur. Maar dat is echt niet zo. Als boswachter zit je ook vaak op kantoor achter de computer. Je moet papierwerk invullen, opdrachten maken voor aannemers of excursies plannen.’’

Voor de nieuwe teamleider op Texel geldt dat waarschijnlijk nog iets vaker. ,,Hij of zij overziet de activiteiten van alle boswachters en is eerste aanspreekpunt namens Staatsbosbeheer op Texel. Een natuurgebied is immers niet je eigen tuin waar je kan doen wat je wil. Ons werkgebied op Texel is 5.000 hectare groot. Bewoners en recreanten maken er graag gebruik van. Als je iets beslist, dan hebben zij er een mening over.’’

Ervaring als leidinggevende is volgens Tienkamp een must. ,,De teamleider moet laveren tussen verschillende belangen. Aan de ene kant moeten mensen van de natuur genieten, maar aan de andere kant moet je de natuur beschermen. In het broedseizoen sluiten we sommige delen bijvoorbeeld af of moet je er de hond aanlijnen. Tussen boswachters zelf kan het nog wel eens een punt van discussie zijn hoe je dat doet. Je moet dat in deze functie in goede banen kunnen leiden.’’

40 jaar in dienst

Wie eenmaal bij Staatsbosbeheer aan de slag gaat, blijft vaak wel plakken. ,,Collega’s die 30 of zelfs 40 jaar bij ons werken zijn geen uitzondering. De functie van teamleider op Texel vervangt die van de voormalige gebiedsmanager. Zij ging na 38 jaar met pensioen.’’

Tienkamp verwacht dat er de komende jaren nog wel meer nieuwe boswachters nodig zijn. ,,We hebben op het moment te maken met vergrijzing: veel van onze medewerkers zijn 60 tot 65 jaar oud. De teamleider op Texel komt wel in een gevarieerd team terecht. We hebben er mensen werken die al jaren bij ons zijn, maar de nieuwste boswachter is onlangs in februari gestart. Dat is een mooie mix van ervaring en jeugdig enthousiasme.’’

De teamleider zit ook veel op kantoor, maar betekent dat dan dat hij of zij alleen door het raam van de mooie Texelse natuur kan genieten? ,,Nee, natuurlijk kom je ook wel genoeg buiten. Als je een aannemer een opdracht geeft, moet je met hem op locatie overleggen en controleren of alles volgens plan gaat. Je moet zeker een goed paar kaplaarzen of bergschoenen hebben.’’