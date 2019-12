Bouwondernemer Johan (50) ging gebukt onder papieren administratie: ‘Hele zaterdag ermee bezig’

Johan Vos (50) werkte met zijn bouwbedrijf tot vorig jaar nog met papieren werkbriefjes. ,,De uren, de materialen, alles werd op werkbriefjes genoteerd”, vertelt hij. Het gevolg? Elke zaterdag was hij de hele dag bezig met zijn administratie. Klopten de uren? Klopten de materialen? ,,Sommige mannen hebben wel tien tot vijftien klussen per dag. Kun je nagaan hoeveel werk dat was.”

Hooguit Excel

Vos kwam in aanraking met Sander Jongsma (30), een ondernemer die zelf ooit een bijbaantje in de bouw had gehad. ,,Ik zag dat er echt nog een digitaliseringsslag gemaakt kon worden in de bouw. Veel ging nog op papier, of hooguit in Excel.” Met zijn bedrijf bouw7 – nu onderdeel van softwarebedrijf Exact - helpt hij ondernemers in de bouw om te digitaliseren. Niet alleen de bonnen, maar het hele proces. Van projectmanagement tot het aansturen van onderaannemers en roosters.

Vos bespaart daarmee nu zo’n 8 tot 10 uur per week aan administratie. ,,Eigenlijk alles ging op papier. Mijn mensen kregen de opdracht mee, in een hoesje. Een werkbriefje waarop ze de uren noteerden, ze schreven op welke materialen ze hadden gebruikt. Twee scharnieren, een deurklink. Nu zit dat allemaal in een online systeem.” Het scheelt bovendien een hoop fouten, ervaart hij. Niets wordt meer vergeten, alles wordt direct ingevoerd. En als mijn jongens snel iets willen terugvinden, hoeven ze alleen maar een zoekwoord in te tikken.

Praktisch

,,Bewustwording is een ding in deze sector”, ziet Jongsma. ,,Digitalisering zit niet in het dna van het bouwbedrijf. ,,Er wordt geen tijd gemaakt om na te denken over bedrijfsprocessen. Het is gewoon heel praktisch in de bouwsector. Het is druk, dus we doen onze klussen. We maken winst, wat maakt het dan uit dat we op zaterdag bonnen aan het overtikken zijn?”

Vos heeft nog een andere verklaring waarom hij altijd met papieren werkbriefjes bleef werken: ,,Ik was bang dat ik geen overzicht zou hebben als ik de papieren niet op mijn bureau had liggen. Ik moest echt een knop omzetten.” Voor Johan Vos is het overigens nog niet genoeg: volgend jaar hoopt hij zelfs zijn printer de deur uit te doen. ,,Ik ga het abonnement opzeggen. Dan heb ik alleen nog een kleine printer die ik niet hoop te gebruiken.”

Generatie

Jongsma denkt dat het een kwestie van tijd is voordat iedereen wel met goedwerkende online systemen werkt, hij heeft op dit moment al 400 klanten: ,,Werknemers van mijn generatie, die vinden bedrijven die niet zijn gedigitaliseerd. Die hebben geen zin om dingen letterlijk over te tikken en in een oud systeem te werken. En dat zijn de directeuren van de toekomst.”

