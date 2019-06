Boy is operator: ‘Dit was nooit mijn droombaan, ik begon als loodgieter’

Hoe is de koffie?

,,De koffie is te drinken.’’



Drink je thuis altijd Bavaria?

,,Wel vaak inderdaad. Ook andere merken hoor, maar Heineken komt er bij mij niet in. Dat is koppijnbier.’’



Als je na een werkdag thuiskomt bij je partner en je klaagt over je werk, waar gaat het dan over?

,,Ik klaag niet zoveel. Maar als het gebeurt, gaat het meestal over vermoeidheid. Soms is het te warm - we hebben geen airco. Soms vallen de ploegendiensten me zwaar.’’



Operator...dat is Engels. Spreek je vaak Engels op je werk?

,,Nee, nooit.’’