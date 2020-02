Smartphone leidt ons heus niet zoveel af: ‘Wie zegt dat een boek lezen beter is?’

Deze havenwer­kers vervelen zich rot: ‘We moeten komen, maar er is geen werk’

10 februari Een hele werkdag verplicht hangen in de kantine, medewerkers van Rotterdams containeroverslagbedrijf Uniport hebben er schoon genoeg van. Er is niets te doen op het terrein, maar toch moeten de havenwerkers volgens het rooster op komen dagen. ‘Dit is pestgedrag van de baas’.