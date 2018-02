Brabander Tim 'The Travelling Teacher' reist de hele wereld over

Tim The Travelling Teacher, zo noemt hij zichzelf. De Brabantse leraar Tim Ovington (28) pakte in september zijn rugzak en heeft na vijf maanden al 18 landen bezocht. Hij wil met eigen ogen zien hoe het onderwijs er in al die landen uit ziet.

Zelf gaf hij Engels en Mediawijsheid op de mavo aan Effent in Oosterhout, schrijft de Brabantse krant BNdeStem. Nu praat hij met docenten in Denemarken, IJsland en staat zelf voor de klas in Malawi, Toronto en Memphis. Zijn leerlingen kunnen via social media zijn avontuur volgen, want Tim geeft ook live college op Instagram. ,,Niet elke les hoeft binnen vier muren plaats te vinden, ik kan jongeren ook zo inspireren", vindt hij. Want dat is wat hij graag wil: jongeren inspireren. Hij heeft nu 3.000 volgers via social media. ,,Morgen ga ik naar Memphis. Ik ben uitgenodigd om daar een college te geven over 'Follow your dreams', voor 600 leerlingen."

Biertje

Samen met zijn reisgenoot Joeri van den Kieboom maakt hij video's van zijn reis. De eerste ging viraal. ,,Uit 29 landen kreeg ik verzoeken om langs te komen en les te geven." Hoe betaalt hij deze trip? Tim: ,,Ik heb hier drie jaar voor gespaard. Nu zijn mijn kosten niet zo hoog, ik betaal alleen mijn vliegticket en 's avonds een biertje. Scholen die me hebben gevraagd om les te geven, betalen mijn verblijf. Na Memphis geef ik les in Toronto, daar logeer ik bij een docent. Daarna vlieg ik naar Costa Rica en Nicaragua en vervolgens sta ik twee maanden voor de klas op de Antillen. Die school heeft me benaderd om een juf met zwangerschapsverlof te vervangen."

Na zes jaar was het moment daar: Tim kreeg een vast contract bij Effent in Oosterhout. Maar hij bleef niet, hij nam ontslag. ,,Mijn ouders stonden eerst natuurlijk niet te juichen, maar ik voelde: 'This is the moment'. Ik wilde dit al zo lang. En dat zagen zij later ook wel in", vertelt hij via skype vanuit New York. Het is daar acht uur 's ochtends, lokale tijd.

Passies combineren

Tim uit Terheijden heeft een passie voor lesgeven, sport en reizen. ,,Ik dacht: hoe kan ik die drie dingen combineren? Aanvankelijk was mijn doel om het onderwijssysteem te onderzoeken. Je leest zoveel over het Scandinavische systeem. Ik wilde dat met eigen ogen zien. Ik ben in Finland, Denemarken en IJsland geweest en heb daar mooie dingen gezien." Daarbij kon hij zijn leerlingen niet loslaten en bedacht dat hij ze ook tijdens zijn reis kon lesgeven om hen zo deelgenoot te maken van zijn inzichten en avontuur. Zijn reismaatje Joeri filmt. Tim deelt zijn online colleges via Instagram. Hij gebruikt hiervoor Nearpod, een onderwijs-app om interactieve lessen te geven.

Een greep uit de meest opvallende dingen die hij tegenkwam: in Denemarken bezocht hij een 'open school'. Een basisschool met 650 leerlingen, zonder klaslokalen. Het gebouw heeft vier buitenmuren en een leslokaal voor muziek. Voor de rest bestaat het uit een open ruimte. Het plafond is van glas. De akoestiek is perfect geregeld. Overal liggen, zitten of hangen kinderen, die bezig zijn op hun eigen manier te leren. Er zijn hangmatten, ligstoelen, bankjes, barkrukken met hoge tafels, zitzakken en ronde tafels. Er is geen schoolbel. Kinderen kunnen planten en dieren verzorgen. Elke dag wordt er vers gekookt uit eigen moestuin.

Finland, 'het walhalla van het Onderwijs'

Hij bezocht ook Finland, 'het Walhalla van het onderwijs'. Finland staat op nummer 2 in de ranglijst van Programme for International Student Assessment (PISA). Dat is één van de meest gerespecteerde onderwijsonderzoeken ter wereld.

Quote In Finland zijn leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd om dingen te leren Tim Ovington De kinderen hebben er veel kortere lesweken dan in de rest van Europa, na elke les hebben ze een kwartier pauze. Leraren worden als professionals gezien, de schoolinspectie is in 1990 afgeschaft. Er wordt alleen formatief getoetst. Dat wil zeggen dat een leerling na een bepaalde periode een toets krijgt, om te kijken hoeveel hij weet van de stof en te bepalen wat hij nog moet leren om zijn leerdoel te halen. ,,Kinderen worden daar zo zelfstandig opgevoed, het zit echt in hun DNA", aldus Tim. ,,In Nederland zeggen kinderen: 'Hè, is het niet voor een studiepunt? Dan ga ik er ook niet voor leren.' In Nederland worden leerlingen altijd beoordeeld met een cijfer. In Finland zijn leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd om dingen te leren."

Het schoolsysteem uit het ene land kun je echter niet zomaar kopiëren naar een ander land. Tim: ,,De cultuur is gewoon anders. Ouders in Finland voeden hun kinderen op een andere manier op. In Zuid-Afrika zag ik ook dat scholen het Amerikaanse systeem wilden overnemen, maar dat werkte niet."

Lesgeven over de gehele wereld

In IJsland bezocht hij de Elfschool. ,,Daar geven ze les over elven, daar geloven veel mensen in." In Dubai leerde hij dat 40 procent van alle scholen een international private school is, waar kinderen van expats les krijgen. Ouders betalen zich blauw aan schoolgeld. Docenten uit alle landen worden ingevlogen om les te geven en verdienen 4000 euro per maand, belastingvrij. Op het platteland van Malawi bezocht hij, achterop de motor van een plaatselijke chief, twee basisscholen. ,,Op de ene school hadden ze 11 gediplomeerde docenten op 1.233 leerlingen. Op de andere 9 docenten op 1.029 leerlingen." Op beide scholen mocht hij lesgeven. In één klas had hij 95 kinderen, in de andere klas 108.

Welke elementen uit andere landen gaat hij straks toepassen in zijn eigen lessen? Tim: ,,Ik wil meer doen met differentiatie in de klas. Ik heb tot mijn twaalfde in Schotland gewoond. Toen ik in Nederland kwam, kreeg ik op de havo net als iedereen Engelse les. 'Hi, I'm Tim and I live in Breda'. Dat slaat natuurlijk nergens op, ik ben een native speaker! Daarmee haal je niet alles uit een kind. In Schotland differentiëren ze. Je volgt een vak op je eigen niveau. Engels en gym deed ik op vwo-niveau, geschiedenis op havo-niveau en Frans op vmbo-niveau." Hij paste dit zelf ook al toe in zijn lessen op de mavo in Oosterhout. ,,Ik nam een klein groepje onder mijn hoede die moeite had met Engels. Leerlingen die het sneller oppikten mochten zelf aan de slag met een opdracht. Soms gaven leerlingen elkaar les."

Video's

Tot juli is hij op reis. ,,Daarna kom ik terug om de Summer Sports Week te doen in Terheijden. Dat heb ik samen met mijn goede vriend Bram Franken opgericht. Dat vind ik superleuk om te doen. En daarna? Geen idee. Ik ben gevraagd om in Zuid-Spanje mee te denken over onderwijsvernieuwing en voor een project in Hongkong. We denken nu aan een documentaire over deze reis."