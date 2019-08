Bram (11) wordt opgeleid tot molenaar: ‘Ik weet nu al meer van de molen dan mijn vader’

Bij dit Nederland­se bedrijf krijgt iedereen een baan. Zonder sollicita­tie

9:12 Een sollicitatiebrief is niet nodig. Ook een cv of verklaring van goed gedrag hoeven werkzoekenden bij dit bedrijf niet in te leveren. Iedereen die zijn naam op een lijst zet, krijgt een baan bij internetbedrijf MamaLoes.