Brandweer zoekt dronepiloten. Iets voor jou?

Vacature van de weekDe Brandweer Midden- en West-Brabant zoekt dronepiloten voor één dag in de week. Als piloot ben je ook gezagvoerder, wat betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de drones in de lucht.

Steeds vaker worden er door de brandweer drones gebruikt. Om grote branden vanaf boven kunnen te monitoren bijvoorbeeld. ,,We kunnen dan zien waar onze voertuigen staan, heel precies zien waar de branden zijn en of dat overeenkomt met het beeld dat de operationele leiding heeft”, vertelt Cees Smits, Drone Operator bij brandweer Midden- en West-Brabant. Andere toepassingen: het opsporen van personen, het analyseren van ingestorte panden en op afstand kunnen bekijken of er gevaarlijke stoffen zijn. Allemaal vanuit de lucht.

Omdat drones steeds vaker worden ingezet, betekent dat ook dat er nieuwe piloten nodig zijn. De nieuwe dronepiloot zal onderdeel gaan uitmaken van een team dat er met vier personen - vanuit de brandweerkazerne in Oosterhout - op uit gaat: een piloot, tevens gezagvoerder, een sensorbedienaar die de camerabeelden uitleest en twee veiligheidsmensen. Het is volgens Smits daarom belangrijk dat je een teamspeler bent. ,,Binnen die ploeg moet je goed met elkaar kunnen samenwerken”, aldus de specialist. Ook moet je goed Engels kunnen spreken. ,,In de toekomst gaan we naar een vorm van radiotelefonie met de verkeerstoren. En in de luchtvaart is de voertaal Engels.”

Cursusdagen

Om alles onder de knie te krijgen, heb je tot en met juli dit jaar 15 à 20 cursusdagen. ,,’s Morgens krijgen we in een briefing te horen wat we zullen trainen”, vertelt Smits. ,,Piloten zijn volledig allround opgeleid en zijn in staat om alle camera’s te bedienen en de veiligheid voor het team te waarborgen.” Ook het weerbericht moet gecheckt worden. ,,Alle taken die we normaal in een kwartier moeten toen, voeren we tijdens een oefendag samen uit.” Ook wordt er gevlogen op willekeurige oefenlocaties. Smits: ,,Maar je moet het niet doen omdat je het leuk vindt om met een drone te vliegen. Het gaat niet alleen om vliegen, het is alles eromheen dat dit vak leuk maakt.”

Quote Het is uniek waar we mee bezig zijn Cees Smits

De functie van dronepiloot betreft een vrijwillige parttimefunctie van één dag per week. Nieuwe piloten kunnen mensen zijn die al binnen de veiligheidsregio werken en dit er een dag bij gaan doen, maar ook mensen van buiten de organisatie. Voor je werkzaamheden krijg je een marktconforme onkostenvergoeding. Hoeveel dat precies gaat zijn, is nog onduidelijk, zegt Smits. ,,We zijn een nieuw terrein aan het ontdekken en veel moet nog beslist worden. Het is uniek waar we mee bezig zijn.”

Dat maakt het ook een leuke functie. ,,We worden in deze branche nog steeds verrast door de ontwikkelingen. Twee jaar geleden deed ik dit werk een paar uur per week, nu ben ik er dagelijks mee bezig”, aldus Smits. Dat kán ook betekenen dat de functie van dronepiloot wordt uitgebreid naar meer uren, maar ook daarvoor geldt: dat is nog onduidelijk. ,,The sky is the limit”, lacht Smits. ,,Deze sector is hard aan het groeien, maar het kan nog alle kanten opgaan.”

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.