Bredanaar werkt vier uur per week: 'Reizen is leerzaam en mooi, maar kan ook best eenzaam zijn'

4-URIGE WERKWEEKHet boek The 4-Hour Workweek is een ware bestseller met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Wij waren nieuwsgierig: wie is het gelukt? Hoe doe je het? Aflevering 8: Bredanaar Jerome Knoot (32).

,,Sinds het lezen van The 4-Hour Workweek in 2011 heb ik de levenshouding en denkwijze van schrijver Ferris sterk geïntegreerd in mijn leven. Ik heb geen werkweek van vier uur, maar ik werk wel locatie- en tijdonafhankelijk. Het boek doet voorkomen alsof het een hapklaar instapplan is voor een mooie levensstijl, maar ik denk dat er een diepere boodschap in dat boek ligt”, vertelt Jerome.

In Nederland is het vijf uur in de middag als we Jerome spreken. Bij hem is het elf uur in de ochtend. Hij zit in New York, omdat zijn vriendin Lina hier een opleiding volgt tot yogalerares. Voor zijn werk maakt het niet uit waar hij zit. Dat kan hij overal vandaan doen. ,,Het oppervlakkige stappenplan om ‘tot de nieuwe rijken te komen’, zoals Ferris dat beschrijft, heb ik aan de kant geschoven. Maar ik geloof wel in het gegeven dat tijd en vrijheid een currency zijn, naast je daadwerkelijke salaris. Die boodschap heeft mij geraakt.”

Controle over werk en leven

Volledig scherm © © Privé archief Op het moment dat Jerome het boek van Ferris las, woonde hij als Erasmus-student in Boedapest. Hij zat in de laatste fase van zijn studie commerciële economie. Ook luisterde Jerome veel naar de podcast ‘Smart Passive Income’. En hij las het boek ‘Rich dad, poor dad' van Robert Kiyosaki. Hierin wordt de arbeidsbevolking opgedeeld in vier kwadranten: werknemers, zzp’ers, ondernemers en investeerders. Op een nacht kon hij niet meer in slaap komen, omdat hij zoveel ideeën had om voor zichzelf te beginnen, dat hij lag te stuiteren in z’n bed. ,,De boeken en de podcast zijn heel Amerikaans, zo van: if you do this and this, you will succeed. Neem dat vooral met een korreltje zout. Maar ik begreep wel de dieperliggende boodschap; je kunt een financieel systeem bouwen dat je controle geeft over je werk en leven.”

En zo begon Jerome te bouwen aan Strategischmarketingplan.com. Op deze site kunnen mensen gratis informatie vinden over het schrijven van een strategisch marketingplan. Je kunt een abonnement nemen waarmee je een webtool ontvangt voor het creëren van je eigen marketingmodel. Inmiddels trekt de site een half miljoen unieke bezoekers per jaar. ,,Ik bied informatieve video’s aan waarmee ik je door het proces praat. Het is een combi van e-learning en tools voor het creëren van je eigen marketingplan.” En zo koppelde Jerome zijn inkomen los van arbeid. ,,Het woord passief inkomen is een gevaarlijke term. Het klopt dat als er klanten binnen komen ik niet gelijk aan de slag hoef, maar dat betekent niet dat ik niks meer hoef te doen. Het is ook weer een term uit dat Amerikaanse wereldje. Als ik één ding wil meegeven, dan is het wel dat je met dit soort zaken kritisch moet blijven.”

Jerome maakte een ondernemersgrondwet voor zichzelf, schreef dit op een briefje en plakte dit onder aan zijn computer om zichzelf te helpen herinneren waarom hij door alle stress ging van het opzetten van een eigen onderneming. Hierop stond dat hij locatieonafhankelijk, tijdonafhankelijk wil zijn en zijn werkomgeving zelf wil bepalen. Om te testen dat hij niet per se in Nederland hoefde te zijn om zijn bedrijf te runnen, verhuisde hij voor een half jaar naar Gran Canaria. ,,Waarom daar? Nou, je hebt een site - nomadlist.com - en dat is een zoekmachine die jouw ideale bestemming bepaald. Ik gaf de criteria lekker weer, strand, watersport en goede internetverbinding op en het nummer één resultaat was Las Palmas.”

Eigen voordeur

De jaren die volgde reisde Jerome van Gran Canaria naar Thailand, Colombia en via Nederland en Duitsland naar Zuid Afrika en Bali. ,,Ik ben een parttime digital nomad. Maar ik denk dat daar binnenkort een einde aankomt. Het reizen is leerzaam en mooi, maar het kan ook best eenzaam zijn. Een nieuwe plek betekent op nul beginnen. Een nieuw sociaal leven en een nieuw ritme opbouwen. Het is leuk om foto’s op Instagram voorbij te zien komen waarbij je iemand nog even z’n laatste mail ziet checken op een rots met geweldig uitzicht, maar neem dat ook vooral met een korrel zout. Ik verlang naar een eigen plek. Het is tijd voor een eigen voordeur in m’n leven.”

Weekplanning



Maandag

9 - 14 uur naar Tilburg voor lanceren van een nieuwe dienst voor Avans-studenten. Naar Duitsland gereden, naar m’n vriendin.



Dinsdag

Tas ingepakt. Naar New York gevlogen.



Woensdag

Koffie gedronken met een vriend die hier woont en werkt. ‘s Ochtends vanuit huis gewerkt. Dit keer heb ik geen co-workingspace geboekt. De Airbnb waar we zitten heeft een fijne werkruimte en we zitten hier nu ook maar 3,5 week. Maar normaal doe ik dat altijd wel. Het levert je een out of the box community op. Het is leuk om met gelijkgestemde mensen dingen te kunnen doen.



Donderdag

Eigenlijk een saai dagje. Vanuit de Airbnb gewerkt en ‘s avonds m’n vriendin in Manhattan opgehaald van haar yogaschool.



Vrijdag

Lekker vrij genomen. Ik had het erg druk gehad. Dus tijd om te chillen in Bryant Park met mijn favo magazine, Wired, om te zien wat er speelt in de techwereld.



Zaterdag & Zondag

Sightseeing New York met Lina!