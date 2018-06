Breng jij iemand het bedrijf binnen? Alsjeblieft, 2000 euro!

Werven via je eigen werknemers blijkt uiterst efficiënt te zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen die via deze weg binnenkomen, beter presteren op de werkvloer. Bovendien is het een relatief goedkope manier om aan nieuw personeel te komen.

Logisch, via LinkedIn worden vaak nieuwe mensen gevonden. Maar wat je wellicht niet wist, is dat het op een na meest gebruikte wervingsmiddel 'referral recruitment' is. Dat blijkt uit onderzoek van de Academie voor Arbeidsmarkt Communicatie onder recruiters. Referral betekent letterlijk vertaald uit het Engels ‘doorverwijzing’ en dat is ook precies wat er gebeurt. Met behulp van interne campagnes en beloningen worden medewerkers aangezet om mensen uit hun netwerk door te verwijzen naar het bedrijf waar ze zelf werken.

Staalbedrijf Tata Steel heeft zelfs een ‘referral recruiter’ aangesteld, vertelt Edwin van der Sande, die verantwoordelijk is voor het HR-beleid. ,,Collega’s kunnen talenten aanbrengen, en wij zoeken waar de mensen passen.” Wordt iemand geplaatst? Dan krijg je 1000 euro bonus.

Nieuwe aanwinsten blijken vaak waardevolle medewerkers te zijn. Wie draagt er nu iemand aan waar hij of zij geen vertrouwen in heeft? Dat kan weleens afstralen op je eigen geloofwaardigheid. Een groot deel van de mensen die via via bij een bedrijf start, presteert bovengemiddeld en blijft langer: bijna 40 procent, blijkt uit de cijfers van de Academie voor Arbeidsmarkt Communicatie. Bovendien kent je eigen personeel vaak mensen die je nooit zelf zou bereiken, ervaart Roeland van Laer, manager recruitment bij Alliander. Het nutsbedrijf lanceerde anderhalf jaar geleden een campagne. ,,Er was een enorme toename van vacatures in de techniek, maar er waren weinig actief werkzoekenden. Onze ervaring was dat onze technici vaak ook technici kennen. Dat interne netwerk zijn we gaan inzetten voor de werving.”

Trotse medewerkers

,,We hebben 2.500 technici een papieren VR-bril toegestuurd, zodat ze ook op verjaardagen met hun telefoon en bril kunnen laten zien hoe het werk eruit ziet. Mensen moeten inhoudelijk geprikkeld en verleid worden”, zegt Van Laer. ,,De interne trots moet je vertalen naar buiten.” Het wierp bij Alliander z’n vruchten af: een vader bracht z’n zoon binnen, een actieve voetballer rekruteerde iemand van zijn club. Inmiddels zijn er al bijna veertig mensen via ‘referral recruitment’ binnengekomen, zo’n 30 procent van het totaal aantal monteurs dat de afgelopen tijd is aangenomen. De werknemer kreeg een cadeaubon ter waarde van vijftig euro en een persoonlijk bedankje van de recruiter als er iemand werd aangedragen. Zodra iemand door de proeftijd heen was, volgde een beloning van 2000 euro bruto.

Ook de ICT-sector speelt in op de groeiende populariteit. Floyd & Hamilton ontwikkelt recruitment-software en werkt nu samen met onder andere BinckBank, CoolBlue en Innogy om hun referral programma's efficiënter in richten. Oprichter en CCO Karlien Donders vertelt dat aangedragen mensen via deze tool meteen toegang tot een eigen digitale omgeving krijgen: ,,We willen dat de rode loper wordt uitgerold voor een potentiële kandidaat en het zo persoonlijk mogelijk wordt gemaakt." Essentieel is denkt ze, naast een beloning, ook de activering van de medewerker. ,,Bij BinckBank zijn ze met een koek en zopietent bij de ingang gaan staan om medewerkers attent te maken op de skivakantie die ze op deze manier konden verdienen."

Beloningen en valkuilen

Heleen van Stoevelaar is al jaren actief in de branche van referral recruitment en richtte recent haar eigen bedrijf Referral Company op. ,,Ik heb een stappenplan gemaakt hoe je de medewerker bij iedere stap in de werving moet belonen. Als iemand in staat is om met een ander vakgebied – namelijk recruitment – mee te denken, moet daar wat tegenover staan.” Ze voerde haar stappenplan in bij een groot IT-bedrijf. Medewerkers kregen een fiets (als ze drie mensen aandroegen) of een vakantie naar New York (bij vijf mensen). Het was een succes: het afgelopen kwartaal kwam ruim 40 procent van de instroom bij het bedrijf via via binnen.

En daarmee kom je meteen op het grootste nadeel van referral recruitment, zegt Van Stoevelaar. ,,Veertig procent is voldoende. Anders krijg je allemaal mensen die hetzelfde werk doen en die op hetzelfde feestje staan. Je moet de diversiteit blijven bewaken en dus ook áltijd op andere manieren werven.” Een andere valkuil is volgens Van Stoevelaar dat mensen je ‘volslagen idiote cv’s’ sturen omdat ze alleen maar voor de bonus gaan. ,,Ik heb de afgelopen drie jaar denk ik tien keer iemand moeten bellen met de mededeling dat ik blij was met vijf ingestuurde cv’s, maar dat ik met de andere 25 toch écht niets ga doen en daar dus ook geen beloning voor wordt uitgekeerd.”