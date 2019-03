Brits bedrijf zoekt fijnproever om wereld rond te reizen

Ben jij een echte fijnproever en kan je best vier maanden uit je koffer leven? Het Britse maaltijdboxenbedrijf Vibrant Vegan Co. heeft een vacature voor een ‘Director of Taste’. Hij of zij reist de wereld rond op zoek naar nieuwe smaken voor de veganistische maaltijdboxen.

Als Director of Taste (smaakdirecteur) reis je voor omgerekend 58.000 euro per jaar de wereld rond op zoek naar nieuwe smaken en gerechten voor het maaltijdboxenbedrijf. Telkens ben je ongeveer vier maanden lang op pad in landen als India, China, Turkije, Chili, Mexico en Japan. Je draait hierbij een werkweek van 35 uur. Alle kosten voor je reis, accommodatie en het eten dat je proeft worden door Vibrant Vegan Co. vergoed. Daarnaast krijg je ziekteverlof volgens de Britse wet en 28 vakantiedagen.

Geen veganist

Om voor de functie in aanmerking te komen hoef je zelf geen veganist te zijn, benadrukt het bedrijf in de vacature. Wel is het de bedoeling dat je je tijdens je werkreizen alleen richt op het ontdekken en proeven van nieuwe plantaardige ingrediënten en daarover rapporteert aan het hoofdkantoor. Mocht je hét nieuwe veganistische ingrediënt gevonden hebben, dan moet je contacten opzetten in het desbetreffende land om dit product uiteindelijk in de maaltijdboxen te krijgen.

Director of Taste word je zeker niet zomaar: kandidaten moeten minimaal drie jaar ervaring hebben in de voedingsindustrie of moeten zo lang gewerkt hebben als chef-kok. Bij voorkeur heb je ook een diploma in de Voedingswetenschappen of een vergelijkbaar veld.

Sollicitanten moeten een streng sollicitatieproces doorstaan en hun achtergrond wordt uitvoerig nageplozen. Ook moet je op het hoofdkantoor een test ondergaan waarin wordt gekeken of je smaak voldoende ontwikkeld is voor de baan.