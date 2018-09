Britse personal shopper Sam (17) bedient topvoetballers op hun wenken

Morgan vertelde in de Premier League Show , een programma op de BBC, over zijn jaloersmakende bijbaan. Arsenal-speler Cohen Bramall was zijn eerste bekende klant. Sam hielp hem met zijn kledingkeuzes en kwam vervolgens binnen bij de Engelse selectie. ,,Het verspreidde zich als een lopend vuurtje. De ene voetballer geeft je naam door aan de andere en zo gaat het maar door", zegt Morgan.

Wereldkampioenen

Ook Pierre-Emerick Aubameyang, de aanvaller van Arsenal, is een klant van Morgan. ,,Ik leerde hem kennen via Alexandre Lacazette. Voor ik het wist zag ik dat Aubameyang me volgde op social media. Een uurtje later stuurde ik hem een bericht: 'Hey man, ik zie dat je me volgt. Als je iets nodig hebt, laat het me gerust weten'. Twintig minuten later kreeg ik al antwoord. Of ik zijn personal shopper wilde zijn."