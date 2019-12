Bruto- en nettosalaris, hoe zit dat precies?

Het blijft toch jammer: krijg je je loonstrook op de mat, staat er een waslijst aan mintekens die het uitbetaalde bedrag flink laten dalen. Waarom hebben we dat eigenlijk, een verschil tussen netto- en brutoloon?



Ten eerste helpt het voor werknemers in vaste dienst de klap te verzachten van de jaarlijkse belastinginning, vertelt Joke van der Velpen, kennismanager wet- en regelgeving bij HR-bedrijf Visma | Raet. ,,Werkgevers zijn wettelijk verplicht loonheffing in te houden. Dat kan je zien als een soort voorbelasting op het salaris van werknemers. De werkgever houdt dat alvast achter, waardoor de werknemer dat niet jaarlijks in één keer hoeft te betalen.’’ Bedoeling van de loonheffing is dat er bij de belastingaangifte nog zo min mogelijk moet worden geïnd of teruggegeven.

Daarnaast staan er op veel loonstroken toeslagen die vooral van belang zijn voor de toekomst: er wordt vaak geld ingehouden voor het pensioenfonds en eventueel is er ook een bijdrage voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Gemak

Het grote voordeel voor de werknemer is gemak. ,,Aan al deze zaken is al gedacht en ze zijn al betaald als je loon op je rekening wordt gestort, dus je hoeft er niet meer over na te denken.’’ Ook is het financieel gezien gunstig. ,,Omdat de werkgever het voor zoveel mensen moet regelen, kan dat voordeliger. Als je dat individueel zou moeten doen, ben je meestal duurder uit.’’

Een zzp’er heeft die luxe niet. ,,Om je bijvoorbeeld tot dezelfde hoogte te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als een werknemer in vaste dienst, moet je veel investeren. Het relatief hoge uurloon dat een freelancer daarvoor nodig heeft, is in sommige branches echter lastig te krijgen.’’

Tekenen

Als vaste werknemer heb je het met het nettoloon relatief makkelijk, maar volgens Van der Velpen doe je er toch goed aan om wat dieper in de cijfers te duiken. ,,Mensen geloven het meestal wel en tekenen als ze een baan aannemen voor alle netto-voorzieningen die aangeboden worden.’’ Maar die zijn niet in alle gevallen even gunstig. ,,Als je bijvoorbeeld alleenstaand bent, heb je waarschijnlijk geen extra heffing voor het nabestaandenpensioen nodig.’’

Quote Het is echt niet raar als je iets niet weet, en ook niet gek dat je het wil weten. Het blijft toch je geld Joke van der Velpen, Visma | Raet

Bestudeer je loonstrookje dus eens goed. Weet je niet waar een bepaalde toeslag voor is of zelfs waar een bepaalde afkorting voor staat, vraag het dan aan je werkgever. ,,Wat vaak gebeurt, is dat mensen denken dat ze de enige zijn met vragen, dus houden ze zich maar stil. Maar het is echt niet raar als je iets niet weet en ook niet gek dat je het wilt weten. Het blijft toch je geld.’’

BSN-nummer

In het nieuwe jaar zal je loonstrook er misschien iets anders uitzien, al is het maar omdat er iets lijkt te missen. ,,Vanaf volgend jaar mag vanwege de privacywetgeving het BSN-nummer niet meer op de loonstrook gezet worden. Als je je loonstrook altijd gebruikt om dat nummer te zien, zal je voortaan je paspoort of rijbewijs erbij moeten pakken. Alleen daar staat het nog op.’’

En wat betreft het bedrag dat er in het nieuwe jaar op onze rekening gestort wordt? Gaat daar nog iets bij of moeten we daar ook iets missen? Het hangt van de hoogte van je inkomen af, maar het nettoloon wordt voor werknemers in vaste dienst gemiddeld 2,1 procent hoger, berekende het CPB.

Wat er volgend jaar met de loonstroken gaat gebeuren, is zo goed als zeker. De nieuwe cijfers zijn door de Eerste Kamer al goedgekeurd. Maar Van der Velpen moet nog een kleine slag om de arm houden. ,,We moeten alleen nog rekening houden met bepaalde gegevens die nog niet bekend zijn voor volgend jaar. De ramingen van de pensioenfondsen moeten nog bekend worden gemaakt, dus we werken voorlopig met de oude cijfers uit 2019. Maar als er eventueel een verschil is, zal het marginaal zijn.’’

