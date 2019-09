Bryan (29) is cybersecurity-specialist: ‘Mijn vriendin zegt weleens dat ik teveel aan mijn werk zit’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Bryan Beekhof (29), cybersecurity -specialist bij Telindus.

Cybersecurity-specialist, hoe leg je die functie uit aan iemand op een feestje?

,,Ik zeg dat ik bedrijven veilig houd op IT-gebied. Met ons team van analisten houden we cyberaanvallen tegen en houden we hackers buiten de deur. We monitoren het systeem en speuren naar afwijkende regels code, die wijzen op mogelijke problemen. In mijn functie leid ik het team en heb ik contact met de bedrijven die we als klant hebben.’’

Cyberaanvallen en hackers, spannend hoor...

,,Ik merk dat het mensen aanspreekt. Als je het woord ‘cybersecurity’ noemt, fronsen ze eerst nog, maar als ik wat meer vertel willen ze vaak meteen meer weten. In de media lees je vaker over grote DDOS-aanvallen en hackers die wachtwoorden of belangrijke data stelen, dus dat maakt nieuwsgierig.’’

Leuk om in het middelpunt van de belangstelling te staan?

,,Ik houd van mijn baan en wil best uitleggen wat ik doe, maar soms denk ik... Ik sta hier ook maar op een verjaardag. Ben ik weer met mijn werk bezig...’’

Je bent niet zo'n workaholic?

,,Nou, mijn vriendin denkt daar vast anders over. Ze heeft weleens commentaar, dat ik altijd maar aan m'n werk zit. Maar computers en IT zijn niet alleen mijn werk maar ook een hobby, dus thuis lees ik er ook graag over. Ik wil bijblijven bij de laatste ontwikkelingen.’’

Wat hebben mensen weleens mis over jouw werk?

,,Bij Telindus werken we in opdracht van bedrijven. Het is weleens lastig om hen precies uit te leggen waarom ze cybersecurity nodig hebben en ook wat de beperkingen zijn. ‘Als jullie geweest zijn, kunnen we niet meer gehackt worden’, denken ze. Maar zo zit het dus niet. Alles ontwikkelt zich razendsnel en dreigingen worden steeds complexer, dus een systeem helemaal waterdicht maken, gaat niet. Wat we wel kunnen, is de boel zo veilig mogelijk inrichten en de schade zoveel mogelijk beperken als er wat gebeurt: Zo snel mogelijk zien dat er iets aan de hand is en optreden voor er grote gevolgen zijn.’’

Quote ‘Als jullie geweest zijn, kunnen we niet meer gehackt worden’, denken bedrijven. Maar zo zit het dus niet

Vat je nou veel van die hackers in de kraag?

Echte complexe aanvallen maken we gelukkig niet dagelijks mee. Die worden uitgevoerd door de echte experts, de professionals, en die zien we niet vaak.

Dus veel hebben jullie daar niet te doen op een werkdag?

,,O, jawel hoor. Er is namelijk wel enorm veel activiteit naar bedrijven toe, voornamelijk van amateurs. Die kijken een filmpje op YouTube en gaan proberen of het lukt wat ze daar zien. Ze hebben vaak geen kwaad in de zin, maar ze begrijpen de impact niet van wat ze doen. Financiële systemen die niet meer kunnen draaien en productieprocessen die haperen kunnen getroffen bedrijven enorm veel geld kosten. Duurt het te lang, dan kunnen ze zelfs failliet gaan. Juist de mensen die geen verstand van zaken hebben en maar wat aanrommelen, kunnen grote schade aanrichten.’’

Heb je dit werk altijd al willen doen?

,,Ja, dat kun je wel stellen. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Als jongetje van 8 begon ik met computers. Eerst gamen, later zelf computers bouwen, Windows 95 installeren. Mijn nieuwsgierigheid werd alleen maar groter en ik wilde steeds meer leren. Toen heb ik gekozen voor een studie particulier digitaal onderzoeker en ben ik gestart in fraudeonderzoek.’’

Fraude? Dat klinkt niet heel erg cyberachtig

,,Is het ook niet. Een functie als de mijne bestond toen namelijk nog niet eens. Maar de laatste tien jaar is de digitalisering ontzettend hard gegaan en zijn systemen steeds complexer geworden. Zo ontstonden er meer kwetsbaarheden en groeide de vraag naar cybersecurity. Toen werd ik analist.’’

Quote Een functie als de mijne bestond tien jaar geleden nog niet eens

Heb je weleens wat te klagen over je werk?

,,Klagen is een groot woord, maar ik heb nu meer een managementrol dan vroeger als analist en moet me bijvoorbeeld ook bezighouden met het financiële aspect. Wil ik dingen voor elkaar krijgen dan moet ik een casus schrijven om mensen te overtuigen. Niet mijn favoriete bezigheid. Er zijn weleens dagen dat ik denk, hier moet ik doorheen.’’

Zie je jezelf nog lang in deze functie?

,,Ik ben afgelopen oktober hier begonnen en heb de strategie voor deze nieuwe afdeling uit kunnen zetten. Dat was heel erg leuk. Maar ik heb nog wel wat meer dromen die ik zou willen verwezenlijken. Zelf publicaties schrijven bijvoorbeeld. Ik vind het ook leuk om deze materie begrijpbaar te maken en mensen te laten zien wat de toegevoegde waarde ervan is. Lezingen geven zou ik ook wel willen.’’

