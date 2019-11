Buitenlandse werknemers krijgen speciale stoomcursus lastig Nederlands vakjargon

De toegespitste lessen zijn ontwikkeld door het nabijlegen ROC Da Vinci College in Gorinchem in samenwerking met het bedrijf. ,,Het is zo belangrijk dat je elkaar op de werkvloer goed begrijpt’’, zegt Martin Jooren, mede-eigenaar van Europe@work. ,,Als ik roep ‘Pas op!’ weet je als je Nederlands spreekt dat er iets mis dreigt te gaan. Wanneer je de taal niet vaardig bent, vraag je je eerst af wat er precies bedoeld wordt.’’

Veiligheid

Het vergroten van de taalvaardigheid van zijn tweehonderd vakmensen die bij veelal maritieme bedrijven in de regio werken, vindt Jooren van groot belang. ,,Niet alleen vanuit oogpunt van veiligheid. Ook als het gaat om het werk zelf. Mijn ervaring leert bijvoorbeeld dat Oost-Europeanen over het algemeen niet snel tegen hun baas zeggen dat ze iets niet begrijpen. Wanneer er bij een bedrijf meerdere mensen aan het werk zijn, is er wel een voorman bij die de taal machtig is. Maar het is gewoon beter dat iedereen een goede basis heeft als het om de Nederlandse taal gaat.’’

Quote Mijn ervaring leert bijvoor­beeld dat Oost-Europeanen over het algemeen niet snel tegen hun baas zeggen dat ze iets niet begrijpen Martin Jooren, Europe@work

Streepje voor

Aan interesse voor de cursus, die een half jaar duurt, was geen gebrek. Uiteindelijk hebben zich 21 werknemers opgegeven, dat is tien procent van het personeel van Europe@work. ,,Deelname is op vrijwillige basis’’, benadrukt Jooren. ,,Maar wie meedoet, heeft een streepje voor op een collega die geen Nederlands spreekt wanneer er moet worden gekozen tussen vakmensen met gelijke kwaliteiten.’’

Werkendam Maritime Industries wist via het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ subsidie te regelen voor de taallessen. ,,Dit initiatief is een mooi voorbeeld van vraaggerichte onderwijsontwikkeling’’, zegt Karin Struijk, programmamanager bij Werkendam Maritime Industries, een samenwerkingsverband tussen maritieme bedrijven en de gemeente Altena.

Foto

Voor Anouk Reijers, docent aan ROC Da Vinci College in Gorinchem, is het ook even wennen. ,,Nederlandse taalles geven is voor ons dagelijkse kost. Maar niet als het gaat om technische taal en vakjargon op de werkvloer. Dat gedeelte hebben we dus ontwikkeld samen met uitzendorganisatie Europe@work. Ik ben daarvoor bij bedrijven gaan kijken om een beeld te krijgen van de praktijk. Tijdens de eerste les heb ik alle cursisten gevraagd een foto te maken van hun werkplek: zo leer ik hen dingen te benoemen.’’

Quote Tijdens de eerste les heb ik alle cursisten gevraagd een foto te maken van hun werkplek: zo leer ik hen dingen te benoemen Anouk Reijers, docent Nederlands

De taallessen zijn net begonnen en in de praktijk blijkt dat het onderling niveauverschil groot is. Na twee lessen is de groep daarom gesplitst in ‘beginners’ en ‘al enige kennis’. ,,Zo voorkomen we dat deelnemers interesse verliezen.’’

Geïnteresseerd in werk in de maritieme sector? Vul je gegevens hieronder in:

Jaloersmakend, zo'n collega die alles kan. Zo ga je daar het beste mee om: