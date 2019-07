Burn-out? Pas op voor de coach en pauzeer!

Bedrijfsarts Marjolein Bastiaanssen (Radboud) en arbeids- en gezondheidspsycholoog Maud van Aalderen (adviesbureau Lagerweij) krijgen ze allebei op hun spreekuur: werknemers bij wie de batterij volledig is leeggelopen. Ze kunnen geen krant meer lezen, geen kopje koffie meer zetten. Oorzaak van een burn-out is vaak de hoge werkdruk, maar ook veeleisende werkgevers en het altijd maar bereikbaar zijn, spelen een belangrijke rol bij de uitval van werknemers. Uit een enquête van het Nationaal Stressdebat onder vijfhonderd beroepsgenoten blijkt de oorzaak ook bij het slachtoffer zélf te liggen. Mensen willen te veel, aldus bedrijfsartsen en psychologen.

Met andere woorden: een burn-out is eigen schuld, dikke bult?

Bastiaanssen: ,,Nee, dat is te kort door de bocht. Natuurlijk is het zo dat we in de huidige maatschappij hoge eisen stellen. We willen leuk, uitdagend werk en sociaal actief zijn met familie, gezin en vrienden. Ook denken dat we aan zes uurtjes slaap genoeg te hebben. Maar we kunnen niet alles op het bordje van de werknemer schuiven. Het kan ook de organisatie zijn die te veel druk op je legt.''

Quote Hoe gaat het, vroeg de baas. Goed? Dan kun je binnenkort zeker weer fulltime gaan werken? Maud van Aalderen, Psycholoog en woordvoerder van NIP Van Aalderen: ,,Wij kunnen helpen om signalen van stress te herkennen en met meer afstand naar het werk te kijken. Maar als je bij terugkeer op het werk direct stapels opdrachten op je bureau krijgt gegooid met de woorden 'lekker, je bent er weer', dan komen de klachten vanzelf weer terug. Oók de arbeidssituatie moet veranderen. Ik heb een keer meegemaakt dat een werknemer bij terugkeer zijn baas tegenkwam in de deuropening. De man stond een sigaretje te roken met een collega. ‘Hoe gaat het, vroeg de baas. Goed? Dan kun je binnenkort zeker weer fulltime gaan werken?’ Dat is niet zo tactisch, maar ook een teken van onwetendheid. Veel werkgevers hebben geen idee hoe ze met deze situatie moeten omgaan. Daarom proberen wij die te betrekken bij de herstelperiode.”

Hoe herken je stress?

Van Aalderen: ,,Dat is bij iedereen verschillend. De één blaft zijn kinderen af, de ander merkt dat hij weer niks uit zijn handen krijgt. Je moet ook onderscheid maken tussen stress en burn-out. Bij stress zijn mensen vaak vermoeid, vergeetachtig en hebben geen zin meer in hun werk. Een burn-out is extremer: mensen kunnen nog amper uit hun bed komen.”

Bastiaanssen: ,,Bij stressklachten is 67 procent na drie tot vier maanden weer op de been. Bij een burn-out duurt het herstel één tot anderhalf jaar.”

Binnen uw beroepsgroep klinkt kritiek over de opmars van stresscoaches. Wat is daar mis mee?

Van Aalderen: ,,Een serieus probleem vraagt om een serieuze aanpak. Om iemand te helpen bij psychische klachten is een gedegen opleiding nodig en dat is bij coaches niet altijd het geval. Zij zoomen vaak in op de persoon - bijvoorbeeld: waar ligt je grens - maar ze zien niet het hele plaatje. Op het werk hebben deze mensen te maken met targets, druk van bovenaf en verantwoordelijkheden. De arbeidssituatie moet wel worden meegenomen. En dat is wat ik mis bij de coaches die links en rechts opduiken: er is niet één oplossing voor het probleem.”

Wat kun je zelf doen om stress op het werk te minderen?

Bastiaanssen: ,,Meer micropauzes nemen. Die zorgen ervoor dat het brein even tot rust komt. Elk half uur een tot drie minuten even uit het raam staren of een kopje koffie uit de automaat halen. Neem na elke twee uur tien minuten pauze en tussen de middag een half uur. En plan vooral geen lunchvergadering in. Het gaat erom dat je even geen nieuwe informatie binnenkrijgt.”

Van Aalderen: ,,Veel mensen bij wie de druk toeneemt, skippen als eerste hun sportactiviteiten. Maar je hebt die hersteltijd juist hard nodig. Mijn dochter had tijdens haar examens drie keer hockeytraining. Ik zei: doen! Dat koppie moet even op wat anders.”

* Nationaal Stressdebat, vanavond 20.25 uur op NPO2

In De Ochtend Show to go ging het vanochtend over burn-outs. Neuropsycholoog Mark Tigchelaar bespreekt de valkuilen van stress en geeft tips hoe je daarmee om kunt gaan:

Volledig scherm © Mark Reijntjens