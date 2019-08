Calculator Roy: ‘Ik weet nooit zeker of een ander mij begrijpt als ik het over werk heb’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Roy van Dijkman (23), calculator bij Strukton Rail Nederland.

Om maar met een vooroordeel te beginnen; ben je de hele dag bezig met getalletjes?

,,Nee hoor. Mensen denken altijd dat een calculator alleen maar met cijfers werkt, maar dat is maar een deel van het werk. Als calculator ben je heel veel met aanbestedingscontracten bezig. In die contracten staan gegevens over de aanbestedingsprocedure, wat het werk inhoudt, eisen waaraan het werk moet voldoen en aanvullende documenten, zoals tekeningen en onderzoeken.’’



,,Eerder dit jaar hebben wij bijvoorbeeld op een aanbesteding van ProRail ingeschreven. Daarin gaan we stap voor stap te werk. We bestuderen het contract en gaan dan naar buiten voor een opname. Hierop baseren we de werkmethoden die we gaan toepassen. Aan de hand van de bijgeleverde gegevens stel ik onder meer risico- en kansenanalyses op. Hiermee onderbouw ik de keuzes die we maken om tot een goede kostprijs te komen. Als je aan dit alles veel tijd hebt besteed en de aanbesteding dan wint, geeft dat een kick.’’

Quote Mensen denken altijd dat een calculator alleen maar cijfers intikt, maar dat is maar een deel van het werk Roy van Dijkman

En hoe leg je dit uit als je in de kroeg staat?

,,Haha, dan praat ik nooit over werk. Op een verjaardag wel. Dan zeg ik meestal kort: ‘De opdrachtgever komt met een bestek en wij zoeken het uit en maken er een prijs van.’’

Een bestek? Doe je dan iets met mes en vork?

Lachend: ,,Nee, nee. Zo noemen we een opdracht van de klant. Ik heb wel vaker dat mensen buiten het vak niet helemaal lijken te snappen waar ik het over heb. Ik weet eigenlijk nooit zeker of een ander mij wel begrijpt als ik het over werk heb.’’

Dus het is niet echt sociaal werk?

,,Juist wel. Wij hebben intern met alle disciplines vaak overleg, omdat er ‘raakvlakken’ kunnen zijn. Zo noemen we het als we elkaar met het werk in de weg zitten. Als het spoor vernieuwd wordt, moeten bouwers de grond in. Dan kunnen ze kabels en leidingen tegenkomen. Als calculator van de discipline ‘kabels en leidingen’ controleer ik of die er liggen en wat we dan kunnen doen. Soms moeten de kabels dan dieper gelegd worden.’’

Is dit je droombaan?

,,Ik heb nooit een droombaan gehad. Ik denk altijd; ik zie wel hoe het loopt en waar ik terechtkom. Hiervoor heb ik de mbo-opleiding elektrotechniek gedaan en het calculeren heb ik in de praktijk geleerd bij Strukton. Wel ben ik altijd goed in wiskunde geweest. Dat is wel handig voor een calculator.’’

Over welke eigenschappen moet je wel – of juist niet – beschikken om een goede calculator te zijn?

,,Ik denk dat je goed moet kunnen samenwerken en overleggen met anderen. Ook heb je te maken met aanbestedingen en die gaan altijd gepaard met deadlines. Daar moet je wel tegen kunnen. Zelf ben ik aardig stressbestendig. Ik denk altijd: uiteindelijk komt het wel goed.’’

Is het mannenwerk?

,,Het grootste gedeelte van de werknemers hier is man. Al heb ik ook een vrouwelijke collega die calculeert. Ik denk dat het werk mannen eerder aanspreekt, want die zijn vaker geïnteresseerd in de technische sector.’’

En het geld; verdien je goed als calculator?

,,Ik mag niet klagen. Zeker als ik het vergelijk met mijn leeftijdsgenoten. Zelf woon ik nog bij mijn moeder. Dus alles wat ik verdien kan ik opzij zetten om straks een huis te kopen. Daarnaast doe ik leuke dingen van mijn geld.’’

Quote Ik mag niet klagen over wat ik verdien. Zeker als ik het vergelijk met mijn leeftijds­ge­no­ten.

Blijf je calculator tot aan je pensioen?

,,Nee. Ik vind het leuk en ik leer nog steeds elke dag, maar ik heb wel ambitie. Ik wil stappen maken. In september begin ik met een intern programma bij Strukton voor mijn persoonlijke ontwikkeling en daarna wil ik nog een hbo-opleiding doen.’’

Tot slot: hoe is de koffie bij jou op je werk?

,,Ik ben er tevreden mee. Vroeger hadden we zo'n goedkoper apparaat, maar tegenwoordig hebben we een nieuwe machine met verse bonen.’’

Calculatoren gezocht Enthousiast geworden over dit werk? Op Nationale Vacaturebank vind je talloze relevante functies wanneer je zoekt op deze term. We lichten er een aantal uit. Strukton Rail Nederland is op zoek naar meerdere calculatoren in verschillende werkvelden zoals spoor, civiele betonbouw en infratechnieken. Van Mossel Automotive Groep heeft een vacature voor een junior calculator in de Automotive-branche. Het bedrijf gaat je de kneepjes van het vak leren op het gebied van schade en je bent samen met de calculator verantwoordelijk voor een vakkundige schadecalculatie en advies richting de klant Heijmans Huizen zoekt een calculator voor woningbouwprojecten, waarbij je vanaf de schetstafel tot de uitvoering bent betrokken.

Je werk je passie? Hou toch op! Met deze tips hoef je je niet meer druk te maken om het vinden van een passie.